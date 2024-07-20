خسر فريق الاتحاد السعودي أول مبارياته الودية استعدادًا للموسم المقبل أمام إلتشي الإسباني بنتيجة 0-2 والتي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "أولمبيك كاميلو" على هامش معسكر الاتحاد المقام حاليًا في إسبانيا.

سجل ثنائية إلتشي اللاعب ماتي بارزيتش وأوسكار بلانو بعد مباراة ودية شهدت حضورًا جماهيريًا لمتابعة اللقاء.

واعتمد الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي على مواطنه كريم بنزيما قائد الفريق أساسيًا في خط الهجوم مع انطلاق صافرة المباراة وبجواره البرتغالي غوتا كما شارك البرازيلي فابينيو.

واستبدل بلان بعض نجومه مع بداية الشوط الثاني على رأسهم بنزيما وفابينيو لمنح الفرصة لبعض البدلاء.

وغاب عن اللقاء الفرنسي نغولو كانتي بعد حصوله على راحة؛ بسبب مشاركته في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد عدة مباريات ودية استعدادًا للموسم المقبل على رأسها مواجهة إشبيلية الإسباني يوم 26 يوليو الجاري بجانب اللعب ضد إنتر ميلان الإيطالي يوم 7 أغسطس المقبل.

ويستعد الاتحاد السعودي لخوض منافسات الموسم المقبل 2024 – 2025 وسط توقعات بإبرام صفقات مدوية لتدعيم صفوفه.

واستغنى الاتحاد عن خدمات بعض لاعبيه على رأسهم الثنائي البرازيلي رومارينيو والحارس مارسيلو غروهي.