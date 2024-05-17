ضربة موجعة لصفقات الاتحاد السعودي الجديدة
تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية قبل الاستعداد، للموسم المقبل 2024 – 2025، بعد نتائج مخيبة للآمال في الموسم الحالي.
وفجّر البرتغالي دومينغو سواريز، الرئيس التنفيذي لاتحاد جدة، حالة من القلق لدى جماهير ناديه بعد التصريحات التي أدلى بها عقب التعادل مع الخليج بنتيجة 1-1، مساء أمس الخميس.
وقال سواريز في تصريحات للإعلاميين إن مجلس الإدارة سيتخذ القرارات اللازمة عقب نهاية الموسم الحالي.
وأضاف:" من المهم أن نوضح للجماهير أننا في الموسم المقبل علينا أن نضع اللاعبين المناسبين في هذا النادي ونستعد بالصورة الصحيحة".
وأشار إلى أن الأخبار الواردة من لجنة الاستقطابات المسؤولة عن تعاقدات اللاعبين ليست إيجابية.
وتابع:" إذا لم يتم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب لن يكون الإعداد للموسم المقبل بالشكل المطلوب".
وأثارت هذه التصريحات مخاوف جماهير الاتحاد من احتمالية عدم إبرام صفقات تدعم صفوف الفريق وتعيد لمنصة التتويج مرة أخرى.
وخسر الاتحاد ألقاب الموسم الحالي بعدما فقد لقب دوري روشن السعودي، كما أنه ودّع دوري أبطال آسيا وخسر لقب كأس السوبر المحلي وأيضًا تأكد غيابه عن بطولة دوري النخبة الآسيوي التي تقام في الموسم المقبل لأول مرة.
ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد عن رحيل بعض لاعبيه عقب نهاية الموسم الحالي تمهيدًا لتعاقدات مميزة يحلم بها جمهور العميد ولكن تصريحات سواريز أثارت القلق حول إمكانية عدم حسم صفقات مميزة.