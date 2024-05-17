ضربة موجعة لصفقات الاتحاد السعودي الجديدة

تلقى نادي الاتحاد السعودي ضربة قوية قبل الاستعداد، للموسم المقبل 2024 – 2025، بعد نتائج مخيبة للآمال في الموسم الحالي.

وفجّر البرتغالي دومينغو سواريز، الرئيس التنفيذي لاتحاد جدة، حالة من القلق لدى جماهير ناديه بعد التصريحات التي أدلى بها عقب التعادل مع الخليج بنتيجة 1-1، مساء أمس الخميس.

وقال سواريز في تصريحات للإعلاميين إن مجلس الإدارة سيتخذ القرارات اللازمة عقب نهاية الموسم الحالي.

وأضاف:" من المهم أن نوضح للجماهير أننا في الموسم المقبل علينا أن نضع اللاعبين المناسبين في هذا النادي ونستعد بالصورة الصحيحة".