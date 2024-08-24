يسعى نادي برشلونة إلى الاستمرار على طريق الانتصار عندما يستضيف مساء اليوم السبت أتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وتكتسي مباراة برشلونة ضد بيلباو أهمية كبرى، كما تحظى بمتابعة كبيرة من قبل مشجعي الفريق الكتالوني، لا فقط لتأثيرها وانعكاساتها على ترتيب الفريق ومراهنته على لقب الليغا للموسم الجاري، وإنما أيضا لكونها ستشهد في الطرف الآخر مشاركة نجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، الذي كان هدف البارسا الأول في الميركاتو الصيفي.

ويعمل فريق المدرب الألماني هانسي فليك على الخروج بنقاط المباراة في أول لقاء على قواعده بعد أن كان فاز الأسبوع الماضي على فالنسيا في ملعب "المستايا" (2 ـ 1).

ويدخل برشلونة مباراة بيلباو بقيادة نجمه لامين يامال فضلا عن أبرز ركائزه بداية بالحارس الألماني تير شتيغن والمدافع كوبارسي والمهاجمين ليفاندوفسكي ورافينها.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية لبرشلونة:

أما أتلتيك بيلباو فيخوض المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية التي يقودها نجمه نيكو ويليامز:

وكان برشلونة قلب تأخره بهدف الأسبوع الماضي أمام فالنسيا إلى فوز ثمين (2 ـ1)، أما أتلتيك بيلباو فيدخل المباراة بحثا عن فوزه الأول هذا الموسم بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام خيتافي 1-1 الأسبوع الماضي.

وعلى امتداد السنوات الماضية، شهدت مباريات برشلونة وبيلباو كثير ما شهدت أوج درجات الإثارة والتنافس واللعب الجميل، فيما تلوح مواجهة اليوم حلقة جديدة من الإثارة بين الفريقين.

ويدير المباراة الحكم خيسوس خيل مانزانو.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي أبرز لقطات وأحداث مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني:

الدقيقة 1: