نابولي يتعادل مع أودينيزي ويتوج بطلا للدوري الإيطالي (فيديو)

ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية بحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53.

بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13، خطف أوسيمين هدف الفوز.