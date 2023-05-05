نابولي يتعادل مع أودينيزي ويتوج بطلا للدوري الإيطالي (فيديو)
فاز نابولي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 33 عاما، اليوم الخميس، بعد التعادل 1-1 مع مضيفه أودينيزي ليتفوق بفارق يستحيل تعويضه على أقرب مطارديه.
ويدين نابولي بنقطته التي كانت كافية بحسمه اللقب الثالث بعد عامي 1987 و1990 إلى هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 53.
بعدما كان أودينيزي البادئ بالتسجيل عبر السلوفيني ساندي لوفريتش في الدقيقة 13، خطف أوسيمين هدف الفوز.
وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 80 نقطة بفارق 16 نقطة أمام مطارده المباشر لاتسيو قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.
وأنهى هذا الإنجاز انتظار المدينة الطويل للتتويج بلقب الدوري منذ فعلها نابولي بقيادة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا مرتين في موسمي 1986-1987 و1989-1990.
ورفع مشجعو الفريق الزائر في ملعب فريولي لافتات مزينة بصورة الراحل مارادونا وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء المباراة لإطلاق العنان لفرحتهم باللقب الغالي.
ومع صافرة النهاية، اندفع مشجعو نابولي إلى أرض الملعب للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية مع اللاعبين.