اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة التعاقد مع لاعب مصري جديد قبل غلق باب الانتقالات الجارية.

ولم يتعاقد ليفربول مع أي صفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الجارية بعد التعاقد مع المدرب الهولندي أرني سلوت خلفًا للألماني يورغن كلوب.

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وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن ليفربول أتم الاتفاق لضم المصري ألفين أيمن لاعب ولفر هامبتون الصاعد مقابل مليوني جنيه إسترليني.

وأشار رومانو، عبر حسابه على موقع "إكس"، إلى أن ليفربول توصل إلى اتفاق مع ولفر هامبتون يقضي بانتقال اللاعب صاحب الـ 16 عامًا إلى صفوفه، وسيوقّع اللاعب عقدًا لمدة 5 مواسم مقبلة.

وأكد أن اللاعب سينضم لأكاديمية ليفربول، في الفترة المقبلة، بعد إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ويملك ألفين أيمن الجنسية المصرية، بجانب الإنجليزية، بحكم أنه مولود لأب مصري وأم إنجليزية.

ويلعب ألفين في مركزي الوسط المدافع، وقلب الدفاع بجانب الظهير الأيمن، وتم تصعيده للفريق الأول في نادي ولفر هامبتون في لقاء مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، خلال الموسم الماضي، ولكنه لم يشارك مع الفريق.

وشهدت الفترة الماضية بعض المطالب باستدعاء ألفين أيمن لتمثيل منتخب مصر في المرحلة المقبلة.