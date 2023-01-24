صحف رياضية: جدار برشلونة.. وجيل مانزانو يلتقي مع ليفاندوفسكي

ركزت الصحيفة على ترشيح الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لتدريب إيفرتون وكتبت: " مارسيلو بيلسا مرشح مفاجئ لخلافة فرانك لامبارد ثامن مدرب يقيله إيفرتون في أقل من 7 سنوات ".

الصحيفة اهتمت بفوز توتنهام على فولهام 1-0 بهدف هاري كين الذي عادل الهداف التاريخي جيمي جريفز وكتبت: "هاري كين في قسم جيمي جريفز ".