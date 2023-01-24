برشلونة.
برشلونة.
رياضة

صحف رياضية: جدار برشلونة.. وجيل مانزانو يلتقي مع ليفاندوفسكي

نستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: فينيسيوس جونيور في دائرة الاهتمام

ركزت الصحيفة على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ومطالبة كارلو أنشيلوتي بحمايته وكتبت: " فينيسيوس جونيور في دائرة الاهتمام ".

الصحيفة اهتمت بتعادل فالنسيا وألميريا 2-2 في الدوري الإسباني، وأخبار مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الثلاثاء.

سبورت: الجدار تير شتيغن

ركزت الصحيفة على تألق الحارس الألماني مارك تير شتيغن برفقة برشلونة وكتبت: " الجدار تير شتيغن ".

الصحيفة اهتمت بتطورات قضية البرازيلي داني ألفيس وكتبت: " داني ألفيس.. تغيير السجن لأسباب أمنية ".

كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات.

برشلونة.
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موندو ديبورتيفو: جدار برشلونة

ركزت الصحيفة على دفاع برشلونة وتألقه هذا الموسم وكتبت: " جدار برشلونة ".

الصحيفة اهتمت بتعيين الحكم جيل مانزانو لقيادة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت :" جيل مانزانو يلتقي مع ليفاندوفسكي ".

كما اهتمت بتجديد أتلتيكو مدريد عقد بابلو باريوس.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الثلاثاء.

آس: سيبايوس.. طاقة متجددة

ركزت الصحيفة على داني سيبايوس المتألق برفقة ريال مدريد في المباريات الأخيرة وكتبت: " سيبايوس.. طاقة متجددة".

الصحيفة اهتمت بتجديد أتليتيكو مدريد عقد لاعبه الشاب بابلو باريوس وكتبت: " بابلو باريوس حتى 2028 ".

كما اهتمت بتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور المقبل من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة آس اليوم الثلاثاء.

ذا صن: هاري كين في قسم جيمي جريفز

ركزت الصحيفة على ترشيح الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لتدريب إيفرتون وكتبت: " مارسيلو بيلسا مرشح مفاجئ لخلافة فرانك لامبارد ثامن مدرب يقيله إيفرتون في أقل من 7 سنوات ".

الصحيفة اهتمت بفوز توتنهام على فولهام 1-0  بهدف هاري كين الذي عادل الهداف التاريخي جيمي جريفز وكتبت: "هاري كين في قسم جيمي جريفز ".

غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الثلاثاء.

ليكيب:

ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على بايس ديك اسل 7-0 وتأهله لمواجهة أولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا وكتبت: "الكلاسيكيو دائمًا أكثر أناقة ".

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الثلاثاء.
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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