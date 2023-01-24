صحف رياضية: جدار برشلونة.. وجيل مانزانو يلتقي مع ليفاندوفسكي

ركزت الصحيفة على البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ومطالبة كارلو أنشيلوتي بحمايته وكتبت: " فينيسيوس جونيور في دائرة الاهتمام ".الصحيفة اهتمت بتعادل فالنسيا وألميريا 2-2 في الدوري الإسباني، وأخبار مباريات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا..ركزت الصحيفة على تألق الحارس الألماني مارك تير شتيغن برفقة برشلونة وكتبت: " الجدار تير شتيغن ".الصحيفة اهتمت بتطورات قضية البرازيلي داني ألفيس وكتبت: " داني ألفيس.. تغيير السجن لأسباب أمنية ".كما اهتمت بأخبار سوق الانتقالات..صحفي إسباني يكشف مفاجأة حول محاولة بيكيه العودة إلى شاكيرا.ركزت الصحيفة على دفاع برشلونة وتألقه هذا الموسم وكتبت: " جدار برشلونة ".الصحيفة اهتمت بتعيين الحكم جيل مانزانو لقيادة مباراة برشلونة وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا وكتبت :" جيل مانزانو يلتقي مع ليفاندوفسكي ".كما اهتمت بتجديد أتلتيكو مدريد عقد بابلو باريوس..ركزت الصحيفة على داني سيبايوس المتألق برفقة ريال مدريد في المباريات الأخيرة وكتبت: " سيبايوس.. طاقة متجددة".الصحيفة اهتمت بتجديد أتليتيكو مدريد عقد لاعبه الشاب بابلو باريوس وكتبت: " بابلو باريوس حتى 2028 ".كما اهتمت بتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور المقبل من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس..ركزت الصحيفة على ترشيح الأرجنتيني مارسيلو بيلسا لتدريب إيفرتون وكتبت: " مارسيلو بيلسا مرشح مفاجئ لخلافة فرانك لامبارد ثامن مدرب يقيله إيفرتون في أقل من 7 سنوات ".الصحيفة اهتمت بفوز توتنهام على فولهام 1-0 بهدف هاري كين الذي عادل الهداف التاريخي جيمي جريفز وكتبت: "هاري كين في قسم جيمي جريفز "..ركزت الصحيفة على فوز باريس سان جيرمان على بايس ديك اسل 7-0 وتأهله لمواجهة أولمبيك مارسيليا في كأس فرنسا وكتبت: "الكلاسيكيو دائمًا أكثر أناقة ".