تحقيق رسمي في أحداث مباراة أوروغواي وكولومبيا ببطولة كوبا أمريكا

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إنه فتح تحقيقًا في الشجار الذي اندلع بين لاعبي منتخب أوروغواي وجمهور كولومبيا بعد مباراة المنتخبين في قبل نهائي بطولة كوبا أمريكا، أمس الخميس.

وبعد أن فازت كولومبيا 1-صفر في المباراة في شارلوت بولاية نورث كارولاينا نشرت تسجيلات مصورة مشاهد للاعبي أوروغواي كما يبدو وهم يصعدون إلى المدرجات، ويتبادلون اللكمات مع مشجعي المنتخب المنافس.

وكان لاعب أوروغواي داروين نونيز ومواطنه رونالد أراوخو في مقدمة هذه الأحداث، بينما قال قائد منتخب أوروغواي خوسيه ماريا خيمنيز إن لاعبي فريقه كانوا يحاولون حماية أسرهم.

وحدثت مواجهة أيضًا بعد صفارة النهاية بين لاعبي وأفراد الطاقم الفني للفريقين على أرض الملعب.

وقال الكونميبول في بيان "فتحنا التحقيق للوقوف على ملابسات الأحداث ومسؤولية هؤلاء المتورطين في أحداث العنف التي وقعت في نهاية المباراة".

وأضاف البيان "نود التأكيد من جديد والتحذير بأننا لن نتسامح إزاء أي أحداث من شأنها الإساءة لهذا العرس الكروي العالمي".

وتابع: "من غير المقبول أن تحول حادثة من هذا القبيل العواطف إلى عنف. لذا لن نتسامح مع أي تصرف من شأنه إلحاق الضرر بالمنافسة الرياضية".

ويسدل الستار على منافسات بطولة كوبا أمريكا بمواجهة مرتقبة بين الأرجنتين وكولومبيا فجر الاثنين المقبل في المباراة النهائية للبطولة.

ويحلم منتخب الأرجنتين بالحفاظ على اللقب للنسخة الثانية على التوالي في مواجهة المنتخب الكولومبي الذي يقدم مستويات رائعة بالنسخة الحالية.