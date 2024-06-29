مبابي يظهر بقناع جديد في تدريبات فرنسا قبل مواجهة بلجيكا (صور)
ظهر كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا مرتديا قناعا جديدا لحماية وجهه من تجدد الإصابة في أنفه الذي ما زال يعاني من الضربة القوية التي تلقاها في المباراة الافتتاحية لبطولة "يورو 2024" أمام النمسا.
وبدا مبابي منزعجا من القناع الطبي الذي كان يرتديه خلال مشوار الديوك في بطولة يورو 2024.
وذكرت صحيفة "ليكيب" أن القناع الذي كان يرتديه مبابي أكثر سمكا مما يفضله اللاعب.
وظهر مبابي بعد إصابته وهو يرتدي أكثر من قناع على وجهه كان أحدها بعلم منتخب بلاده ويحمل اسمه، قبل أن يغير ويرتدي أكثر من قناع باللون الأسود، وظهر وهو يعاني منها ويخلعها كثيرا.
ولكن في تدريبات، اليوم السبت، ظهر مبابي وهو يرتدي قناعا بدا مريحا ويحيط بوجهه وبمنطقة الأنف بشكل كامل، ولم تظهر على اللاعب المعاناة التي تعرض لها سابقا.
وأنهى قائد منتخب فرنسا النحس الذي لازمه في كأس الأمم الأوروبية، بتسجيل أول أهدافه في البطولة في شباك بولندا، يوم الثلاثاء الماضي، إذ فشل في 5 لقاءات سابقة في وضع أي بصمة بداية من النسخة الماضية 2020.
وحجز المنتخب الفرنسي مقعده في دور الـ 16؛ بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته، برصيد 5 نقاط، ليضرب موعدًا مع منتخب بلجيكا.
ومن المقرر أن يجري النجم الفرنسي عملية جراحية بعد انتهاء مشواره في اليورو.