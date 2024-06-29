مبابي يظهر بقناع جديد في تدريبات فرنسا قبل مواجهة بلجيكا (صور)

ظهر كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا مرتديا قناعا جديدا لحماية وجهه من تجدد الإصابة في أنفه الذي ما زال يعاني من الضربة القوية التي تلقاها في المباراة الافتتاحية لبطولة "يورو 2024" أمام النمسا.

وبدا مبابي منزعجا من القناع الطبي الذي كان يرتديه خلال مشوار الديوك في بطولة يورو 2024.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن القناع الذي كان يرتديه مبابي أكثر سمكا مما يفضله اللاعب.

وظهر مبابي بعد إصابته وهو يرتدي أكثر من قناع على وجهه كان أحدها بعلم منتخب بلاده ويحمل اسمه، قبل أن يغير ويرتدي أكثر من قناع باللون الأسود، وظهر وهو يعاني منها ويخلعها كثيرا.