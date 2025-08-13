ضحايا إنزاغي.. 5 نجوم خارج الهلال السعودي

تقترب إدارة نادي الهلال السعودي من الاستغناء عن 5 لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث لا يعتزم الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للفريق، الاعتماد عليهم في الموسم الجديد، المنتظر انطلاقه يوم 28 أغسطس الجاري.

ويواصل إنزاغي تحضيرات فريقه في معسكر ألمانيا، استعدادًا للمباراة الودية الثالثة أمام فالدهوف مانهايم يوم الخميس، بهدف الوصول لأعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

أخبار ذات علاقة الموج الأزرق قادم.. 5 إشارات لنسخة مرعبة من الهلال السعودي

أخبار ذات علاقة هدف داروين نونيز الأول بقميص الهلال السعودي (شاهد)

وقدم الهلال أداءً قويًا في ودياته السابقة، حيث حقق فوزًا عريضًا على بالينغن الألماني بنتيجة 6-1، قبل أن يكرر تفوقه أمام آراو السويسري بسداسية نظيفة.

وينطلق مشوار الهلال رسميًا بمواجهة الرياض في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، إضافة إلى مشاركته في كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على إنهاء المعسكر بأفضل صورة لضمان بداية قوية في جميع البطولات، بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في السوبر السعودي، الذي ينطلق يوم 19 أغسطس في هونغ كونغ.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي حمود القحطاني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن إنزاغي يعتزم الاستغناء عن 5 لاعبين في قائمته، وسيخرجون من قائمة الدوري في الموسم الجديد، وهم: محمد القحطاني، وكايو سيزار، وعلي البليهي، وعبد الله رديف ومحمد الزيد.

وارتبط اسم البليهي بإمكانية الخروج على سبيل الإعارة، إذ يستهدف ناديا الاتحاد والأهلي ضمه في الميركاتو الحالي.

بينما يقترب عبد الله رديف من خوض تجربة احترافية في أوروبا، حيث سينتقل لصفوف أنجيه الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويعد رديف لاعبا دوليا منذ 2021 وشارك في 22 مباراة دولية وسجل هدفين لكن لم يتواجد في قائمة كأس العالم 2022.

وقرر الهلال خروج اللاعب للاحتراف في أوروبا بدلا من فرق الدوري السعودي لدعم احتراف اللاعبين السعوديين في أوروبا.

بينما ذكرت تقارير أخرى، أن المدير الفني للهلال أبلغ لاعبه ألكسندر ميتروفيتش بعدم الحاجة له ويمكنه الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا للتقارير، فإن الهلال لا يواجه مشكلة مادية في فسخ عقد الصربي الذي يمتد لمدة موسم مقابل منحه راتبه كاملا 25 مليون يورو.

وشارك ميتروفيتش مع الهلال في 79 مباراة وسجل 68 هدفا وصنع 15هدفا.

وحصد ميتروفيتش جائزة هداف السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الهلال في وقت سابق تعاقده مع داروين نونيز مهاجم ليفربول خلال الصيف الحالي.