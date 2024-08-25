حقق فريق تشيلسي فوزًا ساحقًا على المضيف وولفرهامبتون واندررز 6-2 في مواجهة محمومة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب مولينيو اليوم الأحد.

وحصد تشيلسي أول 3 نقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وأولى النقاط مع مدربه الجديد إنزو ماريسكا بطريقة مذهلة، حيث سحق الزوار مضيفهم وولفرهامبتون بعد الاستراحة بعد شوط أول مثير.

وتقدم فريق المدرب ماريسكا مرتين في الشوط الأول بهدفين عن طريق نيكولاس جاكسون، وكول بالمر، لكن وولفرهامبتون نجح بالردِّ في المرتين عن طريق ماتيوس كونيا، ويورجن ستراند لارسن.

لكن وولفرهامبتون تراجع في الشوط الثاني، ونجح مادويكي بحسم المباراة بثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة، جاءت جميعها بمساعدة بالمر الرائع.

ودخل جواو فيليكس كبديل ليحقق عودته إلى النادي بتسجيله الهدف السادس لفريقه.