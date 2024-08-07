كشفت تقارير إعلامية عن السر وراء تأخر إعلان الأهلي المصري صفقة ضم جمال الشماخ، الظهير الأيسر لفريق حسنية أغادير المغربي، حتى الآن.

وكان مصطفى المقدم، وكيل جمال الشماخ، أعلن رحيل اللاعب إلى النادي الأهلي خلال الصيف الجاري.

ووفقًا لِما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن "جمال الشماخ حاز إعجاب الجميع داخل الأهلي وبالتحديد لجنة التخطيط في النادي، وحاليًّا تقوم إدارة النادي المغربي بمراجعة العقود المبرمة بين الناديين وهي رتوش بسيطة متبقية، حتى يتم الإعلان رسميًّا عن الصفقة".

وأضاف التقرير: "الأهلي حسم كل المفاوضات الرسمية في إطار التعاقد مع جمال الشماخ، الظهير الأيسر لحسنية أغادير المغربي، يتبقى فقط توقيع العقود الذي سيحدث خلال ساعات، ويعد الموضوع في مرحلة مراجعة بعض العقود، والصفقة ستكون في حدود الـ700 ألف دولار سيدفعها الأهلي للنادي المغربي، كل المفاوضات انتهت بشكل رسمي".

وعن سر فشل صفقة انضمام يحيى عطية الله، نجم سوتشي الروسي، أشار التقرير، إلى أن سن اللاعب المغربي الذي يبلغ 30 عامًا كان العائق الأساسي في إكمال الصفقة.

جمال الشماخ لاعب مغربي من مواليد عام 2000، ويلعب في مركز الظهير الأيسر.

وبدأ مسيرته الكروية مع الناشئين في نادي حسنية أغادير، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في عام 2020.

ومع حسنية أغادير لعب جمال الشماخ 124 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفًا.