اشتباك بين فينيسيوس ومينجويزا خلال مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو (فيديو)
اشتبك فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مع أوسكار مينجويزا لاعب سيلتا فيغو، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد.
وقام أوسكار مينجويزا بجذب فيني من قميصه في منتصف الملعب، بطريقة رآها اللاعب البرازيلي "استفزازية".
وبعد أن سقط فينيسيوس، نهض واشتبك مع مدافع سيلتا فيغو أوسكار مينجويزا، وحصل البرازيلي على بطاقة صفراء.
ويلعب ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.
وعزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيغو 4 - صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وثماني نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.