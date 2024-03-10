اشتباك بين فينيسيوس ومينجويزا خلال مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو (فيديو)

وقام أوسكار مينجويزا بجذب فيني من قميصه في منتصف الملعب، بطريقة رآها اللاعب البرازيلي "استفزازية".

وبعد أن سقط فينيسيوس، نهض واشتبك مع مدافع سيلتا فيغو أوسكار مينجويزا، وحصل البرازيلي على بطاقة صفراء.

ويلعب ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الدوري الإسباني ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.