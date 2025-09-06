بدأ كريستيانو رونالدو مشواره، للمشاركة في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بطريقة معتادة بتسجيله هدفين، حيث استهلت البرتغال مشوارها في التصفيات بفوز ساحق على أرمينيا 5-0.

استغرق الأمر عشر دقائق قبل أن يتقدم الفريق الزائر حين أرسل جواو كانسيلو عرضية متقنة على رأس فيلكس الذي لم يواجه صعوبة كبيرة في كسر الجمود.

وضاعف رونالدو النتيجة بعد 21 دقيقة، مؤكدا هيمنة البرتغال إذ تجاوز رقيبه ليقابل عرضية ويضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة محرزا هدفه الدولي رقم 139.

واستمر التفوق البرتغالي الساحق ليضيف كانسيلو الهدف الثالث من تمريرة فيلكس في الدقيقة 32.

وبعد دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني، تألق رونالدو بتسديدة قوية من مسافة بعيدة استقرت في الشباك وأخفق حارس أرمينيا في التصدي لها.

وبعد مرور ساعة، مزج فيلكس بين الحظ والبراعة حين اندفع داخل منطقة الجزاء ليقابل كرة مرتدة من تسديدة بدت وكأنها تفلت منه، ليضعها في الشباك بكعبه وليمنح البرتغال الهدف الخامس.

ماذا يحتاج رونالدو ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم؟

بعد الهدفين، رفع رونالدو رصيده من الأهداف، إلى 38 مع منتخب البرتغال، خلال مشوار فريق بلاده في تصفيات كأس العالم.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم تاريخيًا، خلف كارلوس رويز، الهداف التاريخي لمنتخب غواتيمالا بـ39 هدفا.

ويتبقى لرونالدو هدف وحيد لمعادلة رقم كارلوس رويز، وأمامه فرصة كبيرة لذلك، في المباريات المقبلة للبرتغال.

وجاء علي دائي نجم منتخب إيران في المركز الثالث بـ36 هدفًا، بالتساوي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأخيرًا ليفاندوفيسكي نجم منتخب بولندا في المركز الرابع برصيد 31 هدفا.