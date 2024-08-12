طالب العديد من الجماهير والمنتمين للنادي الأهلي بضرورة عودة وسام أبو علي، نجم الفريق الأحمر، للمشاركة مع الفريق في المباراتين المتبقيتين قبل إسدال الستار رسميًّا على بطولة الدوري المصري، من أجل المنافسة بقوة على لقب هداف المسابقة، والتي يتصدرها النجم الفلسطيني.

وغاب وسام أبو علي عن مباراة فريقه، أمس الأحد، في مواجهة زد ببطولة الدوري حيث قرر النادي أن يمنح اللاعب راحة ضمن باقي اللاعبين الكبار بالفريق الذي حصلوا على إجازة خوف إصابتهم بسبب توالي المباريات.

وحصل هداف النادي الأهلي على راحة، عقب حسم لقب الدوري قبل النهاية بـ3 مباريات.

ومع غيابه عن مواجهة الأمس، فاجأ فيستون ماييلي، لاعب نادي بيراميدز، الجميع بتسجيله "هاتريك" في مباراة فريقه أمس، ضد طلائع الجيش.

وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على منافسه طلائع الجيش بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ34 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقترب ماييلي من وسام أبو علي، لاعب الأهلي ومتصدر قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 18 هدفًا، إذ وصل الكونغولي إلى هدفه الـ17.

وتتبقى مباراة واحدة لبيراميدز في الدوري ضد الداخلية ستقام يوم الأربعاء المقبل، بينما يتبقى للأهلي مباراتان ضد إنبي ومودرن سبورت.

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وفي ظل مطالبات البعض بعودة وسام أبو علي للمشاركة مع الفريق الأحمر في المواجهات المتبقية، نشر عضو مجلس إدارة الأهلي، محمد سراج الدين، صورة عبر حسابه على منصة "إنستغرام" تجمعه باللاعب الفلسطيني وأحمد حسن لاعب الأهلي السابق، حيث يقضون عطلتهم في الساحل الشمالي.

ترتيب الهدافين في الدوري المصري

وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفًا.

فيستون ماييلي - بيراميدز - 17 هدفًا.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفًا.

مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفًا.

ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفًا.

صديق أوغولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفًا.

حسام حسن - سموحة - 11 هدفًا.

مصطفى زيكو - زد - 11 هدفًا.

محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.