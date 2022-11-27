سبب غياب ياسين بونو عن مباراة المغرب وبلجيكا وتواجد بديله منير المحمدي

غاب الحارس ياسين بونو لاعب المنتخب المغربي عن مواجهة أسود الأطلس أمام بلجيكا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.

وتواجد الحارس منير المحمدي مكان بونو الأساسي في المباراة السابقة أمام كرواتيا، رغم أن وليد الركراكي، مدرب المغرب أعلن تشكيلته الأساسية التي شهدت تواجد اسم ياسين بونو، وظهر أيضا أثناء ترديد النشيد الوطني للمغرب قبل المباراة بثوان.

وقال أشرف بن عياد عبر قناة "الكاس"، إن ياسين بونو "شعر ببعض الدوران" خلال عزف النشيد الرسمي المغربي، لذلك تم التبديل.