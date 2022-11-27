سبب غياب ياسين بونو عن مباراة المغرب وبلجيكا وتواجد بديله منير المحمدي
غاب الحارس ياسين بونو لاعب المنتخب المغربي عن مواجهة أسود الأطلس أمام بلجيكا في الجولة الثانية من المجموعة السادسة في كأس العالم 2022.
وتواجد الحارس منير المحمدي مكان بونو الأساسي في المباراة السابقة أمام كرواتيا، رغم أن وليد الركراكي، مدرب المغرب أعلن تشكيلته الأساسية التي شهدت تواجد اسم ياسين بونو، وظهر أيضا أثناء ترديد النشيد الوطني للمغرب قبل المباراة بثوان.
وقال أشرف بن عياد عبر قناة "الكاس"، إن ياسين بونو "شعر ببعض الدوران" خلال عزف النشيد الرسمي المغربي، لذلك تم التبديل.
لكن عند صافرة بداية المباراة تواجد الحارس منير المحمدي، حيث تم استبعاد بونو من التشكيلة الأساسية بسبب إصابة بونو أثناء أداء عمليات الإحماء، وشعوره بالإصابة قبل المباراة.
وبدأ منتخب المغرب مواجهة بلجيكا بهذه التشكيلة: المحمدي - أشرف حكيمي - نايف أكرد - غانم سايس - نصير مزراوي - سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح - حكيم زياش - سفيان بوفال - يوسف النصيري".
ويتصدر منتخب بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها على كندا 1/0، ويملك منتخب المغرب نقطة وحيدة بتعادله سلبيا مع كرواتيا في الجولة الأولى.
وسيلعب منتخب المغرب مع كندا يوم الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.