تصرف مفاجئ.. كريم بنزيما يقتحم انتخابات الاتحاد السعودي ويدعم هذا المرشح

أقدم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، على تصرف مفاجئ اقتحم فيه سباق انتخابات ناديه.

وأعلن نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي للدورة الانتخابية الجديدة، التي يتم على إثرها ترشيح عضوين لشغل منصب عضوية مجلس إدارة شركة النادي.

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وأكد نادي الاتحاد، عبر بيان رسمي، أن شرط ترشح أي شخص لرئاسة النادي يتمثل في تقديم دعم مالي لا يقل عن 40 مليون ريال سعودي.

وفي حال عدم استيفاء هذا الشرط، تختار الجمعية العامة لشركة النادي الرئيس من بين الأعضاء السبعة الذين يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة أعضاء النادي.

ونشر كريم بنزيما، عبر حسابه بمنصة إكس، تغريدة دعم خلالها أنمار الحائلي المرشح لرئاسة النادي.

وكتب بنزيما في رسالته إلى أنمار الحائلي:" بدأنا معاً وأتمنى لك التوفيق فيما هو قادم إن شاء الله".

ورد الحائلي على تغريدة بنزيما قائلاً:" سنكمل ما بدأناه معاً إن شاء الله".

وأعلن الحائلي رغبته في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد خلفاً للرئيس الحالي لؤي مشعبي.

وكان مشعبي قد أعلن عدم نيته الترشح لرئاسة نادي الاتحاد مجدداً، عقب نهاية الموسم الذي حقق خلاله الثنائية المحلية.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

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وكان أنمار الحائلي رئيساً لنادي الاتحاد حين تم التعاقد مع كريم بنزيما في صيف 2023، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ومن المنتظر أن تشهد انتخابات نادي الاتحاد صراعاً بين أنمار الحائلي وفهد سندي على مقعد الرئاسة.