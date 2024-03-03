رد فعل لجنة الحكام الإسبانية تجاه إلغاء هدف بيلينغهام

ما زالت ردود الفعل تتوالى عقب الهدف الملغى في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإسباني، وشهدت أحداثًا متوترة في نهايتها.

وانتهت المباراة بتعادل مثير بنتيجة 2-2، بعدما كان ريال مدريد متأخرًا بثنائية نظيفة.

وسجل جود بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد في الدقائق الأخيرة، ولكن حكم المباراة خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

وانتقد ريال مدريد القرار في بيان رسمي، قائلًا: "قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا، النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة ابراهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينغهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء".