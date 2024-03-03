رد فعل لجنة الحكام الإسبانية تجاه إلغاء هدف بيلينغهام
ما زالت ردود الفعل تتوالى عقب الهدف الملغى في مباراة ريال مدريد وفالنسيا، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالدوري الإسباني، وشهدت أحداثًا متوترة في نهايتها.
وانتهت المباراة بتعادل مثير بنتيجة 2-2، بعدما كان ريال مدريد متأخرًا بثنائية نظيفة.
وسجل جود بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد في الدقائق الأخيرة، ولكن حكم المباراة خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.
وانتقد ريال مدريد القرار في بيان رسمي، قائلًا: "قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا، النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة ابراهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينغهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء".
فيما قالت صحيفة "ماركا" في تقريرها عن اللقاء، إن "ريال مدريد يرى ما حدث في ميستايا أكبر فضيحة تحكيمية في السنوات الأخيرة، ويدرك مسؤولوه أنهم في خضم معركة شرسة، لكن ما حدث في الملعب يعتقدون أنه يتجاوز ذلك، وأنهم أمام أكبر فضيحة تحكيمية في السنوات الأخيرة، ما يؤكد أن ما فعلوه (وما سيستمرون في فعله) له ما يبرره تمامًا".
وتابع التقرير: "في ريال مدريد يدركون أن لا شيء يمكن أن يضمد الجرح، وأن نقطتين لا يمكن تعويضهما قد ضاعتا في الطريق، لكنهم سيرفعون أصواتهم مرة أخرى، يعلمون أنه من غير المجدي في هذه اللحظة استدعاء اتحاد يواجه الشكوك والغموض، ويعتبرون أن تلك الدقيقة الأخيرة ستظل خالدة في تاريخ كرة القدم، ورغم علمهم بعدم قدرتهم على فعل أكثر مما يفعلون، فإنهم سيواصلون الضغط من أجل تغيير جذري في إدارة التحكيم الإسباني".
وأشار التقرير: "كان خيل مانزانو يُعتبر أحد أفضل حكام الدوري الإسباني، لكن هذه الحقيقة أصبحت الآن من الماضي، الاستياء كبير للغاية بسبب إلغاء الهدف، وخاصة بعد طرد بيلينغهام، الذي لم يوجه أي إهانة للحكم في أي وقت".
واختتم التقرير: "حتى اللجنة الفنية للحكام لا تفهم ولا يمكنها تفسير قرار مانزانو بإيقاف المباراة الليلة الماضية، كلها سلسلة من القرارات الخاطئة التي أدت إلى موقف صعب لهم للغاية".
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الثاني، و9 نقاط عن برشلونة الثالث، ولكل منهما مباراة في الجولة يلعبها الأحد.