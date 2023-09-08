نيمار يدافع عن الدوري السعودي.. قد يكون أقوى من الدوري الفرنسي

وأضاف نيمار: "أريد الفوز بالألقاب مع الهلال، لن يتغير رأيي كثيرًا، الجميع قال الشيء نفسه عندما ذهبت إلى فرنسا (حول القدرة التنافسية)، وكان هذا المكان الذي تضررت فيه أكثر من غيره في حياتي".

وأكد: "أنا متأكد من أنه لن يكون من السهل الفوز بالبطولة السعودية، فالفرق الأخرى أصبحت أقوى ولديها لاعبون مشهورون، سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية وأنا متأكد من أنك ستشاهده".

وسيلعب منتخب البرازيل مباراته الأولى في تصفيات كأس العالم اليوم الجمعة ضد بوليفيا، ثم سيسافر السيليساو لمواجهة بيرو يوم الثلاثاء.