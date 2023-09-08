نيمار يدافع عن الدوري السعودي.. قد يكون أقوى من الدوري الفرنسي
دافع النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال السعودي ومنتخب البرازيل عن الدوري السعودي وقال إنه قد يصبح أقوى من الدوري الفرنسي.
وردا على سؤال حول كيفية استمراره في المنافسة في دوري خارج أوروبا، قال نيمار: "أؤكد لكم أن كرة القدم في السعودية هي نفسها، الكرة مستديرة، وهناك هدف، وإذا نظرت إلى الأسماء التي ذهبت إلى الدوري السعودي ولا أعلم هل هو أفضل من الدوري الفرنسي أم لا".
وأضاف نيمار: "أريد الفوز بالألقاب مع الهلال، لن يتغير رأيي كثيرًا، الجميع قال الشيء نفسه عندما ذهبت إلى فرنسا (حول القدرة التنافسية)، وكان هذا المكان الذي تضررت فيه أكثر من غيره في حياتي".
وأكد: "أنا متأكد من أنه لن يكون من السهل الفوز بالبطولة السعودية، فالفرق الأخرى أصبحت أقوى ولديها لاعبون مشهورون، سيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية وأنا متأكد من أنك ستشاهده".
وسيلعب منتخب البرازيل مباراته الأولى في تصفيات كأس العالم اليوم الجمعة ضد بوليفيا، ثم سيسافر السيليساو لمواجهة بيرو يوم الثلاثاء.
وأوضح نيمار حالة إصابته قبل المباريات بعد أن انتقد مدرب الهلال، جورجي جيسوس، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لاستدعائه بينما لم يكن في حالة بدنية للعب.
وقال نيمار، البالغ من العمر 31 عامًا، إنه انضم إلى البرازيل في حالة مماثلة من قبل وما زال يلعب، مضيفًا أن جورجي جيسوس كان يريد فقط "حمايته".
وأتم نيمار: "أشعر بأنني بخير وسعيد، لكن من الواضح أنني لست جاهزًا بنسبة 100%. لكن رأسي على ما يرام، وجسدي على ما يرام".
وأوضح: "كنت سألعب المباراة الأخيرة (للهلال)، لكنني تعرضت لضربة أثناء التدريب واختار المدرب استبعادي حتى أتمكن من القدوم إلى البرازيل".
وكانت آخر مباراة لنيمار مع البرازيل في الخسارة في ربع نهائي كأس العالم أمام كرواتيا، وغادر قطر وسط شكوك حول مستقبله مع المنتخب ولم يلعب أول ثلاث مباريات للمنتخب هذا العام.
وقال نيمار: "بعد ضغوط كبيرة من العائلة والأصدقاء (للعودة إلى المنتخب)، تبدأ في إعطاء قيمة لكل ما فعلته".
وواصل: "عندما تكون مع شعبك وعائلتك، فإنهم يضعونك في مكانك ويجعلونك ترى أنه من المفيد الاستمرار في الشعور بالسعادة بارتداء قميص البرازيل".
ويحتاج نيمار إلى هدف واحد لتجاوز أهداف بيليه البالغ عددها 77 هدفاً كأفضل هداف للمنتخب الوطني في المباريات الرسمية.
لكن يتردد أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد لا يرغب في الاحتفال بهذا الإنجاز بسبب اختلاف عدد الأهداف؛ إذ تقول مصادر إن بيليه لديه 95 هدفًا.
واتفق نيمار على أن هذا الرقم يمثل حافزًا آخر له للعب للبرازيل، وقال: "من الصعب معرفة ما يعنيه هذا الرقم القياسي، لكنه يعني الكثير، لم يفكر أحد قط في التغلب على ذلك، وهذا شيء سأرد عليه بعد الانتهاء منه".