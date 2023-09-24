تشخيص إصابة دي يونغ بعد خروجه في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو

كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي لإصابة الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني، بعد إصابته واستبداله في مواجهة سيلتا فيغو، مساء السبت.

وغادر دي يونغ، مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة في كاحله، ودخل بدلًا منه بابلو غافي.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أنه على الرغم من أن دي يونغ سيخضع لمزيد من الاختبارات الطبية لتحديد مدى الإصابة بدقة، لكن يبدو أن كل شيء يشير إلى أن النجم الهولندي سيغيب عن الملاعب حتى بداية نوفمبر.