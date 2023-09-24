تشخيص إصابة دي يونغ بعد خروجه في مباراة برشلونة وسيلتا فيغو
كشفت تقارير صحفية عن التشخيص المبدئي لإصابة الهولندي فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني، بعد إصابته واستبداله في مواجهة سيلتا فيغو، مساء السبت.
وغادر دي يونغ، مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بعد تعرضه لإصابة في كاحله، ودخل بدلًا منه بابلو غافي.
وأشارت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إلى أنه على الرغم من أن دي يونغ سيخضع لمزيد من الاختبارات الطبية لتحديد مدى الإصابة بدقة، لكن يبدو أن كل شيء يشير إلى أن النجم الهولندي سيغيب عن الملاعب حتى بداية نوفمبر.
وأوضحت: "الانطباع المبدئي عن الإصابة خلال خروج دي يونغ من الملعب، أنها بسيطة، لكن بعد ذلك، تبين شعور اللاعب بآلام قوية في منطقة الكاحل، وهو ما سيبعده عن الملاعب حتى نوفمبر".
فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن "فرينكي دي يونغ يعاني من التواء في الكاحل وسيغيب لمدة من 5 إلى 7 أسابيع".
وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين سريعين قبل أن يضمن جواو كانسيلو الفوز في اللحظات الأخيرة لبرشلونة 3-2 على حساب سيلتا فيغو في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني، على ملعب استاد أولمبيك لويس كومبانيز، يوم السبت.
وبهذا الفوز صعد برشلونة مؤقتا إلى صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من ست مباريات بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذي سيواجه غريمه المحلي أتلتيكو مدريد، غدًا الأحد، ويحتل سيلتا المركز 17.