تشيلسي يقترب من تعيين فرانك لامبارد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم

وقرر نادي تشيلسي، في وقت سابق، إقالة جراهام بوتر ورحيله عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن النادي اللندني أن برونو سالتور سيتولى مسؤولية الفريق كمدرب مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ونشرت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة تشيلسي تعمل على اتفاق يقضي بعودة لامبارد، الذي كان في ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء لمشاهدة تعادل تشيلسي 0-0 مع ليفربول، بعد عامين من مغادرته.

ولامبارد عاطل عن العمل منذ أن أقاله إيفرتون في يناير/ كانون الثاني، ولكنه سيكون خليفة جراهام بوتر الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي.

وتولى لامبارد سابقًا تدريب تشيلسي من يوليو 2019 إلى يناير 2021، قبل إقالته واستبداله بتوماس توخيل.