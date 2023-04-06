تشيلسي يقترب من تعيين فرانك لامبارد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم
اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من الإعلان عن تعيين فرانك لامبارد مدربًا جديدًا له "بشكل مؤقت" حتى نهاية الموسم، خلفًا للمقال جراهام بوتر.
وقرر نادي تشيلسي، في وقت سابق، إقالة جراهام بوتر ورحيله عن منصبه كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأعلن النادي اللندني أن برونو سالتور سيتولى مسؤولية الفريق كمدرب مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب جديد.
ونشرت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن إدارة تشيلسي تعمل على اتفاق يقضي بعودة لامبارد، الذي كان في ستامفورد بريدج مساء الثلاثاء لمشاهدة تعادل تشيلسي 0-0 مع ليفربول، بعد عامين من مغادرته.
ولامبارد عاطل عن العمل منذ أن أقاله إيفرتون في يناير/ كانون الثاني، ولكنه سيكون خليفة جراهام بوتر الذي تمت إقالته الأسبوع الماضي.
وتولى لامبارد سابقًا تدريب تشيلسي من يوليو 2019 إلى يناير 2021، قبل إقالته واستبداله بتوماس توخيل.
ويقود المديران الرياضيان للنادي لورانس ستيوارت وبول وينستانلي عملية البحث عن مدرب تشيلسي الجديد، قبل اتخاذ القرار في النهاية من قبل المالكين المشاركين تود بوهلي وبغداد إغبالي.
وكانت صحيفة أتليتك قد قالت في وقت سابق إنه تم ربط أسماء لويس إنريكي وجوليان ناجيلسمان بتدريب تشيلسي، بعد أن تمت إقالتهما من قبل بايرن ميونيخ.
ويحتل تشيلسي المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيواجه ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.