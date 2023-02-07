صحف رياضية: فينيسيوس ما بين التهديد والإقصاء.. مشاركة تاريخية لريال مدريد بمونديال الأندية

ركزت الصحيفة على رياضة التزلج وكتبت: "على سفح جبلهم".
الصحيفة اهتمت بفريق نيس المتألق في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت: "مع ديغارد نيس واعد".
غلاف صحيفة ليكيب
ماركا: فينيسيوس جونيور قضية الساعة
ركزت الصحيفة على قضية فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وكتبت: "قضية فينيسيوس جونيور: التهديد والإقصاء".
الصحيفة اهتمت برغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع داني سيبايوس وكتبت: "أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع سيبايوس".
الصحيفة اهتمت بفتح تحقيق مع مانشستر سيتي بسبب خرق قانون اللعب المالي النظيف وكتبت: "رابطة الدوري الإنجليزي تحقق مع مانشستر سيتي".
كما اهتمت بزلزال تركيا وسوريا وكتبت: "مأساة في تركيا وسوريا".
غلاف صحيفة ماركا
سبورت: برشلونة يعيش فترة سعيدة
ركزت الصحيفة على الفترة الجميلة لبرشلونة وتجاوزه ريال مدريد وكتبت: "تغيير الدورة، يمر برشلونة بفترة جميلة بعد تقدمه بفارق 8 نقاط ومنذ هزيمة الكلاسيكو كسب 11 نقطة عن ريال مدريد وخطف منه كأس السوبر الإسباني" و "4 مباريات دون بوسكيتس".
كما اهتمت الصحيفة بالتحقيق مع مانشستر سيتي بسبب خروقات مالية وكتبت: "مانشستر سيتي تحت الاتهام".
غلاف صحيفة سبورت
موندو ديبورتيفو: عرض سعودي لبوسكيتس
ركزت الصحيفة على تتويج أفضل الرياضيين في سنة 2022 بإسبانيا وكتبت: "أبطال".
الصحيفة اهتمت بغياب سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة للإصابة وكتبت: "بوسكيتس.. شكوك حول مشاركته أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وعرض سعودي".
كما اهتمت باتهام مانشستر سيتي بخرق قانون اللعب المالي النظيف وكتبت: "مانشستر سيتي متهم بخرق مالي ويمكن أن يتعرض لعقوبات".
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
آس: الزلزال يشل الرياضة في تركيا
ركزت الصحيفة على سفر ريال مدريد للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية وكتبت: "عملية كأس العالم للأندية، ريال مدريد في المغرب دون كورتوا وبنزيما ويأمل في استعادتهما إن بلغ النهائي".
الصحيفة اهتمت باتهام رابطة الدوري الإنجليزي فريق مانشستر سيتي بخروقات مالية وكتبت: "مانشستر سيتي قيد التحقيق".
كما اهتمت بزلزال تركيا وإيقاف المنافسات الرياضية وكتبت: "الزلزال يشل الرياضة في تركيا".
غلاف صحيفة آس
ميرور سبورت: تهديد لمانشستر سيتي
ركزت الصحيفة على اتهام رابطة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بخرق قوانين اللعب المالي النظيف وكتبت: "مانشستر سيتي مهدد بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب خروقات مالية".