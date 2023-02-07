فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
رياضة

صحف رياضية: فينيسيوس ما بين التهديد والإقصاء.. مشاركة تاريخية لريال مدريد بمونديال الأندية

مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية وقضية فينيسيوس جونيور وإقالة ليدز مدربه جيسي مارش العناوين الأبرز في الصحف الرياضية اليوم الثلاثاء
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ليكيب: نيس واعد

ركزت الصحيفة على رياضة التزلج وكتبت: "على سفح جبلهم".

الصحيفة اهتمت بفريق نيس المتألق في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى وكتبت: "مع ديغارد نيس واعد".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

ماركا: فينيسيوس جونيور قضية الساعة

ركزت الصحيفة على قضية فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وكتبت: "قضية فينيسيوس جونيور: التهديد والإقصاء".

الصحيفة اهتمت برغبة أتلتيكو مدريد في التعاقد مع داني سيبايوس وكتبت: "أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع سيبايوس".

الصحيفة اهتمت بفتح تحقيق مع مانشستر سيتي بسبب خرق قانون اللعب المالي النظيف وكتبت: "رابطة الدوري الإنجليزي تحقق مع مانشستر سيتي".

كما اهتمت بزلزال تركيا وسوريا وكتبت: "مأساة في تركيا وسوريا".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: برشلونة يعيش فترة سعيدة

ركزت الصحيفة على الفترة الجميلة لبرشلونة وتجاوزه ريال مدريد وكتبت: "تغيير الدورة، يمر برشلونة بفترة جميلة بعد تقدمه بفارق 8 نقاط ومنذ هزيمة الكلاسيكو كسب 11 نقطة عن ريال مدريد وخطف منه كأس السوبر الإسباني" و "4 مباريات دون بوسكيتس".

كما اهتمت الصحيفة بالتحقيق مع مانشستر سيتي بسبب خروقات مالية وكتبت: "مانشستر سيتي تحت الاتهام".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

 موندو ديبورتيفو: عرض سعودي لبوسكيتس

ركزت الصحيفة على تتويج أفضل الرياضيين في سنة 2022 بإسبانيا وكتبت: "أبطال".

الصحيفة اهتمت بغياب سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة للإصابة وكتبت: "بوسكيتس.. شكوك حول مشاركته أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد وعرض سعودي".

كما اهتمت باتهام مانشستر سيتي بخرق قانون اللعب المالي النظيف وكتبت: "مانشستر سيتي متهم بخرق مالي ويمكن أن يتعرض لعقوبات".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: الزلزال يشل الرياضة في تركيا

ركزت الصحيفة على سفر ريال مدريد للمغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية وكتبت: "عملية كأس العالم للأندية، ريال مدريد في المغرب دون كورتوا وبنزيما ويأمل في استعادتهما إن بلغ النهائي".

الصحيفة اهتمت باتهام رابطة الدوري الإنجليزي فريق مانشستر سيتي بخروقات مالية وكتبت: "مانشستر سيتي قيد التحقيق".

كما اهتمت بزلزال تركيا وإيقاف المنافسات الرياضية وكتبت: "الزلزال يشل الرياضة في تركيا".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ميرور سبورت: تهديد لمانشستر سيتي

ركزت الصحيفة على اتهام رابطة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بخرق قوانين اللعب المالي النظيف وكتبت: "مانشستر سيتي مهدد بالطرد من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب خروقات مالية".

الصحيفة اهتمت بإقالة ليدز يونايتد مدربه جيسي مارش.

غلاف صحيفة ميرور
غلاف صحيفة ميرور

ذا صن: طرد مارش

ركزت الصحيفة على اتهام مانشستر سيتي بخروقات مالية من طرف رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: "اطردوهم، منافسون سابقون يريدون إقصاء الأبطال بسبب التحايل المالي".

الصحيفة اهتمت بإقالة ليدز يونايتد مدربه جيسي مارش وكتبت: "مارش يٌطرد".

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن
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الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

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