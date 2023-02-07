صحف رياضية: فينيسيوس ما بين التهديد والإقصاء.. مشاركة تاريخية لريال مدريد بمونديال الأندية

ركزت الصحيفة على الفترة الجميلة لبرشلونة وتجاوزه ريال مدريد وكتبت: "تغيير الدورة، يمر برشلونة بفترة جميلة بعد تقدمه بفارق 8 نقاط ومنذ هزيمة الكلاسيكو كسب 11 نقطة عن ريال مدريد وخطف منه كأس السوبر الإسباني" و "4 مباريات دون بوسكيتس".

كما اهتمت الصحيفة بالتحقيق مع مانشستر سيتي بسبب خروقات مالية وكتبت: "مانشستر سيتي تحت الاتهام".