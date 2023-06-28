أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. المغرب يكتسح غانا بخماسية ويتأهل إلى نصف النهائي
اكتسح المنتخب المغربي نظيره الغاني 5/1، خلال مباراة المنتخبين، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 تحت 23 عامًا.
وضمن المنتخب المغربي التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد اكتساحه لمنتخب غانا في المباراة التي أقيمت على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط.
افتتح المنتخب المغربي التسجيل في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب أمير ريتشارليسون.
وأضاف إسماعيل الصيباري الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 13، قبل أن يضيف يانيس بكراوي الهدف الثالث في الدقيقة 30.
وأحرز اللاعب سليم آدمس هدف غانا الوحيد في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم المغرب 3/1.
ومع بداية الشوط الثاني أحرز عبد الصمد الزلزولي الهدف الرابع للمغرب في الدقيقة 48.
واختتم يانيس بقراوي حفلة أهداف المغرب بالهدف الخامس في الدقيقة 53.
وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب المغربي الأولمبي إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد وصوله إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد غانا عند 3 نقاط.
وضمن ذات المجموعة، فاز المنتخب الغيني لأقل من 23 سنة على نظيره الكونغولي بثلاثة أهداف لواحد.
ومع نتائج الجولة الثانية من هذه المجموعة، تبقى البطاقة الثانية المؤهلة لدور النصف النهائي محصورة بين المنتخب الغاني ومنتخب غينيا أصحاب النقاط الثلاث، بعد خروج الكونغو من الحسابات.
ويتواجد المنتخب الوطني المغربي، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: غانا، والكونغو، وغينيا.
فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: مصر، ومالي، والغابون، والنيجر.
وستتأهل المنتخبات التي ستحتل المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد "باريس 2024".