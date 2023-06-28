أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. المغرب يكتسح غانا بخماسية ويتأهل إلى نصف النهائي

وبهذه النتيجة، تأهل المنتخب المغربي الأولمبي إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بعد وصوله إلى 6 نقاط، وتوقف رصيد غانا عند 3 نقاط.

وضمن ذات المجموعة، فاز المنتخب الغيني لأقل من 23 سنة على نظيره الكونغولي بثلاثة أهداف لواحد.

ومع نتائج الجولة الثانية من هذه المجموعة، تبقى البطاقة الثانية المؤهلة لدور النصف النهائي محصورة بين المنتخب الغاني ومنتخب غينيا أصحاب النقاط الثلاث، بعد خروج الكونغو من الحسابات.

ويتواجد المنتخب الوطني المغربي، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات: غانا، والكونغو، وغينيا.

فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات: مصر، ومالي، والغابون، والنيجر.

وستتأهل المنتخبات التي ستحتل المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد "باريس 2024".