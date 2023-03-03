ترتيب دوري أدنوك: الوصل يصعد للوصافة بالفوز على الظفرة.. والوحدة يتخطى النصر

ولاحت الفرصة الأولى في المباراة لأصحاب الأرض، من عرضية ريان مينديز، على الجهة اليمنى، عالجها ملابا بتسديدة مباشرة اعتلت مرمى الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 12، أعقبتها محاولة ثانية من تسديدة مينديز من خارج منطقة الجزاء، استحوذ عليها الحارس في الدقيقة 14.

وعلى عكس الشوط الأول، جاءت أفضلية البداية في الحصة الثانية للوحدة، بعدما سنحت له الفرصة الأولى من تسديدة طحنون الزعابي، ارتدت من أسفل القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد شمبيه في الدقيقة 56.

وسجل الأرجنتيني فاكوندو دانيل هدف المباراة الوحيد للضيوف، في الدقيقة 64، ليعود الوحدة إلى دياره بثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة، مقابل 14 للنصر.

وهذا هو الفوز السابع على التوالي للوحدة خارج ملعبه للمرة الأولى في "دوري المحترفين".