ترتيب دوري أدنوك: الوصل يصعد للوصافة بالفوز على الظفرة.. والوحدة يتخطى النصر
خطف نادي الوحدة فوزًا مثير من أمام مضيفه النصر، وتغلب عليه 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على آستاد آل مكتوم، ضمن الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين.
ولاحت الفرصة الأولى في المباراة لأصحاب الأرض، من عرضية ريان مينديز، على الجهة اليمنى، عالجها ملابا بتسديدة مباشرة اعتلت مرمى الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 12، أعقبتها محاولة ثانية من تسديدة مينديز من خارج منطقة الجزاء، استحوذ عليها الحارس في الدقيقة 14.
وعلى عكس الشوط الأول، جاءت أفضلية البداية في الحصة الثانية للوحدة، بعدما سنحت له الفرصة الأولى من تسديدة طحنون الزعابي، ارتدت من أسفل القائم الأيسر لمرمى الحارس أحمد شمبيه في الدقيقة 56.
وسجل الأرجنتيني فاكوندو دانيل هدف المباراة الوحيد للضيوف، في الدقيقة 64، ليعود الوحدة إلى دياره بثلاث نقاط ثمينة.
بهذا الفوز رفع الوحدة رصيده إلى 37 نقطة، مقابل 14 للنصر.
وهذا هو الفوز السابع على التوالي للوحدة خارج ملعبه للمرة الأولى في "دوري المحترفين".
الوصل يتفوق على الظفرة ويخطف الوصافة
وفي مباراة أخرى تفوق الوصل على مستضيفه الظفرة، بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضن مجرياتها إستاد حمدان بن زايد.
احتاج الوصل إلى 15 دقيقة للتقدم بالهدف الأول، بوساطة سفيان بوفتيني، الذي استغل كرة مرتدة من دفاع الظفرة، إثر ركنية فابيو ليما ليعكسها في مرمى الظفرة.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، كان توماس شانكلاي يحرز هدف الوصل الثاني، بعدما تابع تسديدة علي صالح في شباك الظفرة في الدقيقة 89.
بهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 38 نقطة، ليستقر في المركز الثاني على جدول الترتيب.
أما الظفرة فتجمد رصيده إثر هذه الخسارة عند 7 نقاط، ليحتل المركز قبل الأخير على لائحة الترتيب.
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك: