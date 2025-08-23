كسب الأولى.. كم بطولة يمكن للأهلي السعودي تحقيقها هذا الموسم؟

فجّر النادي الأهلي السعودي مفاجأة جديدة في مسيرته لموسم 2024 ـ 2025 عندما أحرز لقب كأس السوبر السعودي على حساب النصر وهي بطولته الثانية في العام الجاري.

ولم يكن الأهلي معنيا بالمشاركة في البطولة التي انطلقت في 19 أغسطس الجاري في هونغ كونغ وأسدل عليها الستار اليوم، لكنه حل بديلا من الهلال الذي أعلن انسحابه من البطولة بسبب جدول المباريات المزدحم.

وفاز فريق المدرب الألماني ماتياس يايسله بأول لقب في الموسم الجديد لكنه سيكون طوال عام 2026 أمام فرصة الفوز بعدة ألقاب أخرى سيتطلع خلالها لتحطيم رقم قياسي عالمي في تاريخ كرة القدم.

الاهلي لديه فرصة لتحقيق 7 بطولات هذا الموسم، ليصبح أول ناد في تاريخ كرة القدم يحقق ذلك الرقم بعد أن كان أقصى عدد من الألقاب في موسم واحد هو 6 وأحرزت عدة أندية أوروبية ذلك بالفعل من بينها برشلونة وبايرن ميونخ والسيتي.

أخبار ذات علاقة من مصلحة الكرة السعودية.. تغريدة نارية من حساب الأهلي بعد الفوز بالسوبر

وبعد أن حقق السوبر السعودي، لا يزال بإمكان رفاق رياض محرز المنافسة على 6 بطولات أخرى من بينها الدوري السعودي وكأس الملك محليا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

كما ينافس الفريق خارجيا على 3 بطولات أخرى وهي كأس المحيط الهادئ التي تجمع بطل دوري أبطال آسيا مع بطل دوري أبطال إفريقيا، وكأس التحدي الآسيوي وكأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) التي شارك فيها العام الماضي نادي العين الإماراتي.

وتنتظم مسابقة دوري التحدي الآسيوي 2025 ـ 2026 بمشاركة 18 ناديا من القارة وسيكون الأهلي ممثلا للكرة السعودية.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل مباراة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي

ويبدأ الأهلي منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 يوم 28 أغسطس الجاري بمواجهة نادي نيوم في الجولة الافتتاحية.