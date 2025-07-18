بوغاتشار يعزز صدارته لسباق فرنسا للدراجات بفوزه بمرحلة "ضد الساعة الشاقة"

واصل تادي بوغاتشار مسيرته نحو لقبه الرابع في سباق فرنسا للدراجات عندما وسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى أكثر من أربع دقائق بفوزه بالمرحلة الـ13، وهي مرحلة ضد الساعة الشاقة التي امتدت لمسافة 10.9 كيلومتر اليوم الجمعة.

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وسيطر البطل المدافع عن اللقب على الصعود الذي امتد لثمانية كيلومترات بنسبة ميل 7.9 في المئة مسجلا 23 دقيقة، وتغلب على الدنماركي يوناس فينغارد بفارق 36 ثانية بعد يوم واحد من ترك أقرب منافسيه يعاني بشدة في أول مرحلة جبلية كبرى جرت في جبال البرانس.

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واحتل مواطنه السلوفيني بريموش روغليتش المركز الثالث في المرحلة بفارق دقيقة و40 ثانية عن الصدارة.

فيما احتفظ البلجيكي ريمكو إيفانبول بالمركز الثالث في الترتيب العام بفارق ضئيل بعد أداء مخيب للآمال أنهى به السباق بفارق دقيقتين و39 ثانية خلف بوغاتشار.

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وبعد فوزه برابع مرحلة في سباق هذا العام، يتقدم بوغاتشار متسابق فريق الإمارات على فينغارد بفارق 4.07 دقيقة وعلى إيفانبول بفارق 7.24 دقيقة.

وأظهر الألماني فلوريان ليبويتز مستوى رائعا مرة أخرى ويتأخر عن إيفانبول بفارق ست ثوان.