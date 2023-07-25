النصر السعودي يتعادل سلبيًّا مع باريس سان جيرمان

وشارك رونالدو في التشكيلة الأساسية وحاول أكثر من مرة هز الشباك وكان قريبًا عندما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من عبد الرحمن غريب وسددها مباشرة في المرمى.

لكن جيانلويجي دوناروما حارس سان جيرمان أنفذ المحاولة ببراعة.

وسدد رونالدو أيضًا ركلة خلفية مزدوجة لكنها جاءت خارج المرمى.

وقدَّم مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر الجديد عرضًا قويًّا وكاد يسجل بعدما توغل من منتصف الملعب لكنه سدد كرة أبعدها الدفاع.