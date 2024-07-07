تفاصيل جديدة بشأن صورة ميسي مع "الرضيع" لامين يامال

كشف صحيفة "آس" عن تفاصيل جديدة بشأن الصور الغريبة التي ظهرت مؤخرا لليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي، مع لامين يامال، لاعب البارسا، إذ كان الأخير ما زال رضيعًا ويقوم النجم الأرجنتيني بوضعه في حوض للاستحمام.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن هذه الصور تنتمي إليها، وتعود إلى حملة نظمتها الصحيفة مع "اليونيسف"، راعي برشلونة، وشارك فيها العديد من نجوم البارسا قبل 17 عامًا.

وأشارت "سبورت"، إلى أن صورة ميسي مع "الرضيع" يامال كانت في ديسمبر 2007، عندما كان عمر الطفل الإسباني، 5 أشهر فقط.

من جانبها، وضحت صحيفة "آس" في تفاصيلها الجديدة، أنه في ديسمبر 2007، قام نائب مدير التسويق في "سبورت"، أوريول كانالس، بإعداد مناسبة خيرية بالتعاون مع منظمة "اليونسيف"، والتي اختارت أطفالًا عن طريق القرعة من حي "روكافوندا" في منطقة "ماتارو"، وأُجْرِيَت قرعة بين أولياء الأمور لتنظيم هذه المبادرة، وبالصدفة تم اختيار والدي طفل يبلغ من العمر 5 أشهر يدعى لامين يامال.

وأضاف التقرير: "في برشلونة اُسْتُقْبِلُوا من قبل المصور خوان مونفورت وأوريول كانالس، وأخذوهما إلى غرفة الملابس، حيث تم التقاط معظم الصور المنتشرة حاليًا، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يدخل فيها والدا لامين إلى الملعب، ولم يكن بإمكان أحد أن يتوقع ما سيحدث بعد 16 عامًا".

وأشار التقرير: "ملأ خوان الحوض بالماء، ودخل ليونيل ميسي الذي كان خجولًا للغاية، ولم يسبق له أن حمل طفلًا بين ذراعيه من قبل، ووضعوا لامين بحذر في الماء، وكانت والدته تراقب الموقف من كثب".

يذكر أن يامال لديه أكثر من صورة مع ميسي، في أثناء انتظام اللاعب الإسباني في تدريبات أكاديمية "لاماسيا"، ومؤخرًا قال: "لطالما قلت إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ".

لامين يامال يلفت الأنظار إليه الآن، بعمر 16 عامًا، منذ تصعيده إلى الفريق الأول لبرشلونة واللعب للفريق الأول للمنتخب الإسباني.

ويشارك يامال مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وحقق كثيرًا من الأرقام القياسية.

وتأهل منتخب إسبانيا للدور نصف النهائي، على أن يواجه نظيره الفرنسي، يوم الثلاثاء المقبل.