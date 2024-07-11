قررت السلطات الإسبانية، التحقيق مع هوغو مايو قائد نادي سلتا فيغو السابق ولاعب إنترناسيونال البرازيلي الحالي، بعد اتهامه بـ"التحرش جنسيًا" بفتاة كانت ترتدي تميمة نادي إسبانيول.

وجرت واقعة التحرش قبل انطلاق مباراة سيلتا فيغو ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، موسم 2019.

وكانت الفتاة ترتدي تميمة نادي إسبانيول، واتهمت هوغو مايو آنذاك، بتحرشه جنسيا بها في أثناء تواجدها في الملعب قبل بداية المباراة.

وحسب الشكوى التي قدمتها الفتاة، فإن لاعب سيلتا فيغو، بدلًا من السلام باليد "وضع يديه تحت الزي التنكري، وأمسك بمناطق حساسة من جسدها".

وعلى الجانب الآخر دافع مايو عن نفسه، وأكد أنه لم يكن يعرف هوية الموجود خلف التميمة، سواء ذكرا أم أنثى.

وأوضح: "لقد صافحت التميمة كما أفعل دائما، ولم أكن أعلم لحظتها إن كان مرتدي التميمة صبيا أم فتاة".

وتقام جلسات المحاكمة حاليا في المحكمة الجنائية بمدينة برشلونة.