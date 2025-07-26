مشجع يقتحم معسكر النصر لملاقاة رونالدو والأمن يبعده (فيديو)

رغم الإجراءات الأمنية المشددة منذ وصول الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لمعسكر الفريق في النمسا، لكن أحد المشجعين المتحمسين نجح في اقتحام الأسوار وكاد أن يصل لقائد "العالمي"، لولا تدخل رجال الأمن.

وكان النصر أعلن عبر حسابه في منصة "إكس" التحاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمعسكر الفريق في النمسا، مساء الجمعة.

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ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه في منصة "إكس"، على هامش تدريبات "العالمي" في الصالة الرياضية، وعلّق قائلاً: "بدأنا الآن، الأعين على المستقبل".

ومنذ وصول بعثة النصر للنمسا يلتف حولها المشجعون بطريقة كبيرة ويلاحقون حافلة الفريق، وتم تشديد الحراسة والإجراءات الأمنية حول البعثة بمجرد وصول الأسطورة رونالدو، ولكن أحد المشجعين شوهد وهو يقتحم حاجزا خلال دخول رونالدو للفندق الذي يقيم فيه الفريق، ولكن الأمن المرافق لـ"الدون" تجاوزه سريعا ومنع المشجع من الوصول إليه.

ويخوض النصر أولى مبارياته الودية في معسكره الحالي بالنمسا، اليوم السبت، عندما يواجه نظيره سانت يوهان.

وستكون تلك المباراة الأولى التي يخوضها النصر تحت قيادة جورجي جيسوس، بعد تولي مسؤولية الفريق خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي.

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المرحلة الأولى لمعسكر النصر ستكون في النمسا لمدة 14 يوما، والثانية تحتضنها البرتغال حتى يوم 14 أغسطس.

ويبدأ زملاء كريستيانو رونالدو منافسات الموسم الجديد 2026/2025 من خلال المشاركة في مسابقة كأس السوبر السعودي، المقرر إقامتها في هونغ كونغ في أغسطس.

وفي موسم 2025/2024، لعب رونالدو 41 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 35 هدفاً وقدّم 4 تمريرات حاسمة.