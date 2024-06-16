بعد اقترابه من الدوري السعودي.. تحوّل مفاجئ في وجهة بغداد بونجاح
كشفت مصادر إخبارية قريبة من الدولي الجزائري، بغداد بونجاح أن فرضية مواصلة مسيرته الاحترافية في الدوري القطري واردة جدا بعدما ترددت أنباء خلال الفترة الماضية تفيد أنه قريب جدا من الانضمام إلى أحد الأندية السعودية الكبيرة.
وفجر بغداد بونجاح، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن لمح للبقاء في دوري نجوم قطر، خلال الموسم المُقبل، وتحديدا في نادي الشمال وفق ما ذكره المصور الرياضي عبد العزيز بن عمر، الذي أشار إلى أن بونجاح وصل إلى مدينة الدوحة، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي الشمال القطري.
وكان بونجاح صرّح، في أكثر من مناسبة، بأنه قريب من الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن قضى 9 سنوات مع نادي السد، شارك خلالها في 231 مباراة، وسجل 202 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة.
وارتبط اسم بغداد بونجاح، بنادي الشباب السعودي، حيث أشارت عدة تقارير إلى أن الهداف الجزائري قريب من خوض تجربته الاحترافية الأولى في الدوري السعودي، بعقد لمدة عامين، مقابل 6 ملايين يورو في الموسم، فيما ألمح بونجاح، في وقت سابق، بأنه تلقى عرضًا آخر من أحد أندية العاصمة الرياض لكن المؤشرات الحالية تؤكد أنه سيستمر في دوري نجوم قطر من بوابة نادي الشمال.
وفي 15 مايو الماضي، أعلن السد القطري رحيل مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح رسميا مع نهاية موسم 2023 ـ 2024، وذلك بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بالنادي.
وشارك بغداد بونجاح مع فريق السد القطري في 26 مباراة بالموسم الحالي بجميع البطولات.
وحصل بونجاح مع السد على بطولة دوري نجوم قطر 3 مرات، وكأس أمير قطر مرتين، كما فاز بجائزة هداف دوري نجوم قطر 3 مرات، في مواسم 2016-2017 و2018-2019 و2020-2021.