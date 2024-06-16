بعد اقترابه من الدوري السعودي.. تحوّل مفاجئ في وجهة بغداد بونجاح

كشفت مصادر إخبارية قريبة من الدولي الجزائري، بغداد بونجاح أن فرضية مواصلة مسيرته الاحترافية في الدوري القطري واردة جدا بعدما ترددت أنباء خلال الفترة الماضية تفيد أنه قريب جدا من الانضمام إلى أحد الأندية السعودية الكبيرة.

وفجر بغداد بونجاح، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن لمح للبقاء في دوري نجوم قطر، خلال الموسم المُقبل، وتحديدا في نادي الشمال وفق ما ذكره المصور الرياضي عبد العزيز بن عمر، الذي أشار إلى أن بونجاح وصل إلى مدينة الدوحة، من أجل إجراء الفحوصات الطبية، تمهيدًا لانضمامه إلى نادي الشمال القطري.

وكان بونجاح صرّح، في أكثر من مناسبة، بأنه قريب من الانتقال إلى دوري المحترفين السعودي، بعد أن قضى 9 سنوات مع نادي السد، شارك خلالها في 231 مباراة، وسجل 202 هدف وصنع 60 تمريرة حاسمة.