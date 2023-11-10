قائمة أكثر 10 أندية حصولًا على الأموال من "إنستغرام"
الأندية العشرة التي تحصل على أكبر قدر من الأموال على إنستغرام: مدريد وبرشلونة يتنافسان على المركز الأول.
يعد عدد المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي بمثابة أداة قياس مثالية لمعرفة شعبية النادي في العالم.
وبحسب دراسة أجرتها منصة "OLBG"، فإن ريال مدريد هو النادي الأول في هذه الإحصائية.
وريال مدريد هو الفريق، في جميع الرياضات، الذي لديه أكبر عدد من المتابعين على موقع "إنستغرام"، وهو ما يكسبه مبلغًا كبيرًا من المال مقابل كل منشور.
ويحتل برشلونة المركز الثاني ضمن قائمة العشرة التي تهيمن عليها كرة القدم والتي يتسلل فيها فريقان فقط لكرة السلة ويحتلان المركزين الأخيرين.
وفيما يلي الأندية العشرة التي تحصل على أكبر قدر من الأموال على "إنستغرام"..
1. ريال مدريد، 145 مليون متابع، 1,355,928 يورو لكل مشاركة.
2. برشلونة، 122 مليون متابع، 1,139,164 يورو لكل مشاركة.
3. باريس سان جيرمان، 66.49 مليون متابع، 617,547 يورو لكل مشاركة.
4. مانشستر يونايتد، 62.70 مليون متابع، 581,573 يورو لكل مشاركة.
5. مانشستر سيتي، 48 مليون متابع، 441,368 يورو لكل مشاركة.
6. ليفربول، 42.70 مليون متابع، 397.093 يورو لكل مشاركة.
7. تشيلسي، 40.80 متابع، 379,106 يورو لكل مشاركة.
8. بايرن ميونخ، 40 مليون متابع، 373.11 يورو لكل مشاركة.
9. غولدن ستيت ووريورز، 31.30 مليون متابع، 291,017 يورو لكل مشاركة.
10. لوس أنجلوس ليكرز، 23.10 مليون متابع، 214,919 يورو لكل مشاركة.