قائمة أكثر 10 أندية حصولًا على الأموال من "إنستغرام"

الأندية العشرة التي تحصل على أكبر قدر من الأموال على إنستغرام: مدريد وبرشلونة يتنافسان على المركز الأول.

يعد عدد المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي بمثابة أداة قياس مثالية لمعرفة شعبية النادي في العالم.

وبحسب دراسة أجرتها منصة "OLBG"، فإن ريال مدريد هو النادي الأول في هذه الإحصائية.

وريال مدريد هو الفريق، في جميع الرياضات، الذي لديه أكبر عدد من المتابعين على موقع "إنستغرام"، وهو ما يكسبه مبلغًا كبيرًا من المال مقابل كل منشور.