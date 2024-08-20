كشفت تقارير صحفية أن الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان تولى مهمة إدارة قناة نادي النصر التلفزيونية، المزمع انطلاقها قريبا.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى اتجاه داخل نادي النصر لإطلاق قناة تلفزيونية في وقت قصير.

ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، فإن "سلطان الغشيان باشر عمله مديرا لقناة النصر الجديدة، التي ستنطلق في أكتوبر المقبل، ويبدأ حاليا إعداد فريق عمله".

ويعد سلطان الغشيان أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، وعمل في عدة قنوات تلفزيونية، كذلك ظهر في برنامج "الدوري مع وليد" لسنوات عبر قناة "إم بي سي".

وعمل أيضًا معلقًا رياضيًا على بعض مباريات المنتخب السعودي والدوري المحلي.

يذكر أن نادي النصر خسر بطولة كأس السوبر السعودي لحساب الهلال، يوم السبت الماضي، بنتيجة (4-1).

ويبدأ النصر مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الرائد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية.