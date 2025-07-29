ضربة انتقامية.. 4 أشياء تجعل أحمد عبد القادر "شوكة" في حلق الأهلي

تسبب أزمة أحمد عبد القادر، جناح النادي الأهلي، إثارة الجدل في الأوساط الرياضية المصرية، خاصة مع الأنباء المتواترة حول اقترابه من الانتقال إلى نادي الزمالك الغريم التقليدي.

مصادر من داخل الأهلي نفت وجود طلب رسمي من عبد القادر لفسخ عقده حتى الآن، وأكدت أن اللاعب لم يسافر لمعسكر الإعداد الأخير في تونس لأسباب فنية تتعلق برؤية الجهاز الفني وعدم الحاجة إليه، لكن المفاوضات مع الزمالك تظل مطروحة بقوة في الكواليس.

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الأهلي لا يمانع بيع اللاعب إذا جاء عرض مالي مناسب، فيما يصر الزمالك على استغلال الوضع وقيده دون دفع مقابل، وسط مفاوضات معقدة بين الأطراف الثلاثة وحالة ترقب جماهيري واسعة.

وتحول أحمد عبد القادر بالفعل إلى "شوكة" في حلق الأهلي، ليس فقط لأنه مرشح لتعزيز صفوف الغريم الزمالك، ولكن لأن سيناريو رحيله يحمل بين طياته كل عناصر "الوجع الكروي".

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1- سيناريو زيزو: "هجمة مرتدة" تاريخية

أثارت صفقة انتقال أحمد مصطفى "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي موجة من الغضب والانقسام في الموسمين الماضيين، بعدما نجح الأهلي في استقطاب أحد أبرز لاعبي الزمالك عقب نهاية عقده.

واليوم، يجد الزمالك في صفقة أحمد عبد القادر فرصة للرد بضربة انتقامية نادرة عبر خطف جناح موهوب من صفوف الأحمر، في مشهد يعيد للأذهان سيناريوهات تاريخية للصراع بين القطبين.

وتتعامل الإدارة الحمراء مع تسريبات رحيله بحذر شديد، وتخشى تكرار الصدمة لدى الجماهير، في ظل رفضها في أوقات سابقة لبعض الصفقات حرصًا على هيبة النادي وعدم خسارة المواجهة النفسية أمام الزمالك.

2- الزمالك يرد بخطف جناح ممتاز

عبد القادر، جناح هجومي يملك سرعة وذكاء تكتيكيا وقدرة على التسجيل، وهو ما ينقص تحديدًا تشكيل الزمالك الحالي بعد تعدد الإصابات والرحيل الجماعي لعدد من اللاعبين في مركز الأطراف.

وكان عبد القادر من العناصر المؤثرة في فترات تألقه مع الأهلي ومع نادي قطر خلال إعارته الأخيرة.

وبهذا الانتقال، قد يوجه الزمالك رسالة قوية بأنه يمكنه استغلال أخطاء الأهلي لسد أكبر ثغراته وتعزيز هجومه بلاعب يمتلك خصائص هجومية يحتاجها الفريق.

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3- نجاح متوقع في الزمالك

الزمالك يعاني منذ موسمين في مركز الجناح بعد رحيل عدة نجوم، وتلاه رحيل زيزو هذا الصيف، والعد التنازلي لصفقات الصيف وضع أمام المدرب البلجيكي الجديد "يانيك فيريرا" أولوية قصوى لضم أجنحة متنوعة القدرات.

عبد القادر، بمهاراته وسرعته، يعد من اللاعبين القادرين على التأقلم مع أي أسلوب هجومي للفريق الأبيض، ونجاحه المتوقع في ملء الفراغ الهجومي سيجعل خسارة الأهلي مضاعفة، خاصة لو أظهر اللاعب مستويات أفضل مما قدمه مع الأحمر، ما قد يمثل صدمة قوية لجماهير الأهلي ويفتح باب الانتقادات لإدارة النادي بشأن التفريط السهل في المواهب.

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4- أزمة الرحيل المجاني

النادي الأهلي يواجه ضغوطا شديدة في قائمة اللاعبين، إذ ترغب الإدارة في التخلص من بعض الأسماء لإفساح مكان للعناصر الجديدة، ما جعل الشائعات تتزايد حول إمكانية ترك عبد القادر يرحل مجانًا.

الزمالك يستغل هذا السيناريو للضغط من أجل التعاقد دون مقابل مالي، وهو ما يضع الأهلي في موقف حرج أمام جماهيره ماليا ورياضيا إذا خسر اللاعب بهذه الطريقة لمصلحة منافسه الأكبر، في ظل عجز النادي عن تحقيق استفادة من لاعبه، وسط حالة تمرد وعدم استقرار أثرت في الأجواء الداخلية مع اقتراب موعد انطلاق الموسم الجديد.