أليغري يرفض تدريب الهلال
رفض ماسيميليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس، عرضًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.
نادي الهلال بلا مدرب حاليا حيث رحل عنه المدرب الأرجنتيني رامون دياز.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين أن أليغري رفض عرضًا ضخمًا من الهلال، وصل إلى 20 مليون يورو راتب سنوي.
وأضاف: "ماسيميليانو أليغري وصله عقد من الهلال لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2025، براتب سنوي كبير يصل إلى 20 مليون يورو، ولكن المدرب الإيطالي اعتذر عن المهمة".
وقال رومانو إن سبب رفض أليغري "أنه يركز فقط على يوفنتوس" نفيًا أي تقارير عن مزاحمة النصر للهلال في الحصول على خدمات المدرب الإيطالي.
وكان الهلال قد أعلن رحيل مدربه الأرجنتيني رامون دياز، بعد نهاية عقده، في ختام الموسم الماضي.
وعانى الهلال وخسر الدوري السعودي، وحصل على المركز الثاني في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وتمكن من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.