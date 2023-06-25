أليغري يرفض تدريب الهلال

نادي الهلال بلا مدرب حاليا حيث رحل عنه المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين أن أليغري رفض عرضًا ضخمًا من الهلال، وصل إلى 20 مليون يورو راتب سنوي.

وأضاف: "ماسيميليانو أليغري وصله عقد من الهلال لمدة 3 مواسم حتى يونيو 2025، براتب سنوي كبير يصل إلى 20 مليون يورو، ولكن المدرب الإيطالي اعتذر عن المهمة".

وقال رومانو إن سبب رفض أليغري "أنه يركز فقط على يوفنتوس" نفيًا أي تقارير عن مزاحمة النصر للهلال في الحصول على خدمات المدرب الإيطالي.