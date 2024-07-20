تحدث هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة لأول مرة في لقاء إعلامي عن طموحاته واختياره تدريب "البلوغرانا"، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي.

ويستعد برشلونة حاليًا لموسمه الجديد تحت قيادة فليك من خلال معسكر تدريبي في المدينة الرياضية قبل السفر إلى جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الجولة المقبلة سيخوض البارسا عدة مباريات ودية أمام مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان.

وقال فليك في تصريحات لموقع ناديه الرسمي اليوم السبت: "شعرت بالشغف هنا منذ اليوم الأول من الجماهير ومن الرئيس خوان لابورتا، كل شخص يعمل من أجل برشلونة يملك هذا الشغف للعمل بتفان من أجل مصلحة النادي، وبالتأكيد بالنسبة للجهاز الفني فنحن نريد أن نصبح جزءًا من هذا الشغف والتفاني في العمل؛ لأننا نريد تقديم الأفضل لهذا النادي وقيادته نحو مستوى متقدم".

وأضاف: "عندما قررت أن أصبح مدربًا، وقعتُ في حب برشلونة لأنه نادٍ يلعب كرة قدم مذهلة، ويملك طريقة رائعة في تطوير اللاعبين، والعالم بأسره كان يتحدثُ عن ذلك، فمنذ اليوم الأول رأيت الطريقة الجيدة التي يتعاملون بها هنا وكان ذلك رائعًا".

وتابع: "منذ أول فريق دربته في مسيرتي هدفي كان تدريب برشلونة، درست مدرسة كرة القدم الهولندية وكل ما يتعلق بيوهان كرويف وأريد أن أهنئ النادي على مستوى مواهبهم في أكاديمية لا ماسيا، براعتهم تظهر من التدريب الأول".

وتولى فليك قيادة برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي قرر خوان لابورتا إقالته من تدريب الفريق.

وسبق أن تولى فليك تدريب بايرن ميونخ الألماني، وحقق معه العديد من الإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، كما درب منتخب ألمانيا من قبل.