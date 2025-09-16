شرط إدارة الاتحاد السعودي لإقالة بلان

كشف النجم محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي السابق، أن إدارة النادي قد تتجه إلى إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، لكن في حالة واحدة فقط.

أخبار ذات علاقة رابع بعد الهلال والنصر والاتحاد.. محمد نور يصدم الأهلي السعودي (فيديو)

جاءت تصريحات محمد نور عقب الهزيمة القاسية التي مني بها الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا.

وخسر الفريق الجداوي أول ثلاث نقاط في مشواره القاري، بعد أن تلقى هدفًا قاتلًا في اللحظات الأخيرة، ليبدأ مشواره الآسيوي بخسارة غير متوقعة.

أخبار ذات علاقة مفاجأة.. موقف كريم بنزيما من رحيل بلان عن الاتحاد السعودي

متى يقيل النصر لوران بلان؟

أكد أسطورة الاتحاد محمد نور أن إدارة النادي قد تتجه لإقالة المدرب الفرنسي لوران بلان في حال تعثر الفريق أمام النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وسيخوض الاتحاد مواجهة قوية أمام النصر يوم 29 سبتمبر الجاري، وصفها نور بأنها قد تكون حاسمة في مصير بلان.

وقال خلال ظهوره التلفزيوني: "الاتحاد سيقيل بلان إذا خسر أمام النصر في الدوري، وأنا متأكد أن الإدارة شغالة على مدرب جديد".

وأضاف: "هناك مدرب بديل جاهز، بلان ما قدر يسيطر على اللاعبين، خصوصًا المحترفين"، مشيرًا إلى أن الإدارة بدأت بالفعل بتهيئة الأجواء للتعاقد مع مدرب آخر.