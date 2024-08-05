بات فريق الأهلي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري المصري الـ44، بعد فوزه على منافسه المقاولون العرب، بنتيجة 4-0، مساء الأحد، في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ23.

وقاد وسام أبو علي الفريق الأحمر لفوز كبير على المقاولون بعدما سجل "هاتريك" في الدقائق الـ14 والـ35 والـ65 من عمر اللقاء، كما سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الرابع في الدقيقة الـ77.

وحقق الأهلي الانتصار الـ19 على التوالي في الدوري، وهو رقم قياسي في المسابقة.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة من 30 مباراة، ويتصدر بفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز 2-1 على زد في مباراة أقيمت بالتوقيت ذاته.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة واحدة من أربع مباريات متبقية له حتى يتوج رسميًّا باللقب.

وتوقف رصيد المقاولون عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير، وتتبقى له مباراتان ويحتاج إلى معجزة للبقاء في المسابقة.

ويواجه الأهلي نظيره سموحة، يوم الخميس المقبل، على أرضية استاد برج العرب، في لقاء حسم لقب الدوري ليصل وقتذاك الفريق الأحمر للنقطة الـ79 حال التعادل وهو أقصى رقم سيصل إليه بيراميدز حال الفوز في كل مبارياته.

ولكن الفريق الأحمر سيحسم اللقب في هذا التوقيت، بفارق المواجهات المباشرة، إذ فاز الأهلي في الدور الأول بنتيجة 3-2، وفي الدور الثاني 1-0.

وتوج الأهلي بـ43 لقب دوري ممتاز من قبل، وهو حامل اللقب، ويبحث عن لقبه الـ44.

ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي - 78 نقطة - 30 مباراة.

2- بيراميدز - 73 نقطة - 32 مباراة.

3- المصري - 52 نقطة - 32 مباراة.

4- مودرن سبورت - 50 نقطة - 32 مباراة.

5- الزمالك - 49 نقطة - 30 مباراة.

6- سموحة - 48 نقطة - 31 مباراة.

7- زد- 47 نقطة - 30 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة.

9- إنبي - 43 نقطة - 31 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة - 32 مباراة.

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 32 مباراة.

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة.

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة.

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة.

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة.

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة.

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 32 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة.