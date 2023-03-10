ركل قوارير المياه.. غضب عارم من كريستيانو رونالدو بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)
أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، غضبه الشديد بعد خسارة فريقه أمام الاتحاد بهدف نظيف، وفقدان صدارة ترتيب الدوري السعودي.
وحسم نادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي اليوم الخميس، بفوزه على النصر 1-0، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.
وفور انتهاء المباراة ظهر رونالدو وهو غاضب تمامًا، وحاول عدد من زملائه داخل نادي النصر تهدئة النجم البرتغالي، إلا أنهم فشلوا في ذلك.
وقام رونالدو بركل قوارير المياه وهو في طريقه للخروج من ملعب الجوهرة المشعة.
وارتقى الاتحاد لصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه 1-صفر على النصر في قمة الجولة العشرين من المسابقة اليوم الخميس.
وبدا أن النصر سيحتفظ بصدارة المسابقة إذ ساد التعادل السلبي حتى الدقيقة 80 من عمر المباراة، لكن البرازيلي رومارينيو النشيط تمكن من هز الشباك.
وبهذا الفوز يصل الاتحاد إلى النقطة 47 بفارق نقطة واحدة أمام النصر وأربع نقاط عن الشباب ثالث الترتيب الذي صمد أمام انتفاضة الفيحاء في الشوط الثاني ليفوز 3-2.