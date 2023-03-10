ركل قوارير المياه.. غضب عارم من كريستيانو رونالدو بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)

وحسم نادي الاتحاد صدارة الدوري السعودي اليوم الخميس، بفوزه على النصر 1-0، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وفور انتهاء المباراة ظهر رونالدو وهو غاضب تمامًا، وحاول عدد من زملائه داخل نادي النصر تهدئة النجم البرتغالي، إلا أنهم فشلوا في ذلك.

وقام رونالدو بركل قوارير المياه وهو في طريقه للخروج من ملعب الجوهرة المشعة.