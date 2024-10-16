تطور مهم في أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا

اتخذ الاتحاد الليبي لكرة القدم خطوة جديدة في ملف مشكلته مع منتخب نيجيريا، التي غادر الأخير على إثرها الأراضي الليبية، دون لعب مباراة بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وكان من المقرر إقامة المباراة بين المنتخبين يوم الثلاثاء الماضي، ولكن مكثت بعثة منتخب نيجيريا في مطار الأبرق لمدة تزيد على 16 ساعة، وهو مطار على بُعد نحو 250 كيلومترا عن وجهتهم الأصلية في مدينة بنغازي.

وقررت بعثة نيجيريا عدم خوض المباراة، وعادوا إلى العاصمة لاجوس بعد فشلهم في الخروج من مطار الأبرق.

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وقال ناصر الصويعي الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم إنهم قرروا مراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تلك الواقعة.

وأضاف الصويعي، في تصريحات تليفزيونية، أن الكاف طلب الرد على الادعاءات التي قدمها منتخب نيجيريا ضد مسؤولي الاتحاد الليبي.

وأوضح: "الاتحاد الإفريقي أعطى نظراءه في الاتحاد الليبي مهلة حتى يوم 20 أكتوبر للرد على اتهامات الطرف النيجيري".

واختتم الصويعي تصريحاته بأن الاتحاد الليبي لكرة القدم، أوفد محاميا كبيرا كي يتولى تلك القضية أمام الكاف.

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يذكر أن الاتحاد الليبي لكرة القدم اشتكى في وقت سابق من سوء معاملة لاعبيه ومسؤوليه لدى وصولهم إلى نيجيريا لخوض مباراة الذهاب في أويو الأسبوع الماضي، بعدما هبطت طائرتهم على بُعد ساعات من مكان المباراة، وتحمل اللاعبون التأخير والسفر لمسافة طويلة.

وفازت نيجيريا بتلك المباراة 1-صفر واقتربت من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في المغرب أواخر العام المقبل.

وقال الاتحاد الإفريقي (الكاف) إنه أحال الأمر إلى لجنة الانضباط.