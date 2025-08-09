500 وردة وساعة روليكس.. فينيسيوس يفاجئ صديقته الجديدة

كتب – نور الدين ميفراني

تزداد الشكوك بشأن علاقة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، بالمؤثرة والمذيعة التلفزيونية البرازيلية فيرجينيا فونسيكا بعدما كشف مقربون منها عن هدايا وصلت إليها مؤخرا.

وخلال بث مباشر على منصة "وي بنك" تحدث لوكاس غيديز الصديق المقرب لفيرجينيا فونسيكا عن اسم فينيسيوس جونيور عندما كانوا يكشفون عمن أرسل 500 وردة لها.

وبعد دقائق، عزز تياغو ستابيل، شريك فيرجينيا وصديقها المقرب، هذه الشكوك مازحًا بأنها تستمع كثيرًا إلى أغنية "مادري" للثنائي فرناندو وسوروكابا، في إشارة مباشرة إلى المدينة التي يسكن فيها لاعب ريال مدريد.

وتم الكشف عن الهدايا وقيمتها باقة الزهور المكونة من 500 وردة بقيمة 19 ألف ريال برازيلي (حوالي 3500 دولار) تسلمتها خلال زيارتها مؤخرا إلى دبي، وساعة روليكس تعود لفينسيوس جونيور قيمتها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18400 دولار).

وظلت العلاقة سرية بين الطرفين حتى تم الكشف عن الهدايا وإعجاب فينيسيوس بمنشورات المؤثرة فرجينيا فونسيكا مع بناتها وشائعات عن لقاءات سرية في حفل عيد ميلاده الذي أقيم مؤخرا في ريو دي جانيرو.

وعاش فينيسيوس جونيور صيفا صعبا بسبب قضية تجديد عقده مع ريال مدريد ومطالبته بنفس راتب زميله كيليان مبابي، لكنه عاد للتدريبات بحماس ورغبة استعادة مستواه وقيادة فريقه للألقاب.