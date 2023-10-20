فرستابن ينفي وجود صراع على السلطة في رد بول

وأضاف فرستابن: "أعتقد أن الأجواء في الفريق جيدة جدا ويعرف كل شخص ما هو دوره، وبالطبع كانت الأجواء حزينة في العام الماضي عند وفاة (مؤسس الفريق) ديتريش (ماتيشيتس)، لكننا نحاول الحفاظ على هذا الإرث والاستمرار في المضي قدما".

وأردف السائق الهولندي: "كل شخص في الفريق حاليا له دور مهم جدا في هذا النجاح الذي حققناه ولهذا السبب ليس هناك تغييرات جديدة".

وكان ماركو صديقا مقربا من مواطنه ماتيشيتس ولعب دورا محوريا في ضم فرستابن للفريق ليصبح أصغر سائق سنا في فورمولا 1.

ومن جهة أخرى قال هورنر لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن ماركو "لا يزال يلعب دورا مهما جدا في الفريق وبالتأكيد لا توجد أي رغبة أو نية من جانبي أو من جانب أي شخص في الفريق لتغيير هذا الوضع".

ويستمر عقد فرستابن بطل المواسم الثلاثة الأخيرة مع رد بول حتى 2028.