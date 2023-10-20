فرستابن ينفي وجود صراع على السلطة في رد بول
نفى الهولندي ماكس فرستابن الفائز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ثلاث مرات التقارير التي تحدثت عن وجود صراع داخلي على السلطة بين كريستيان هورنر رئيس فريقه رد بول وبين هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات.
وقالت وسائل إعلام إن هورنر سعى للتخلص من النمساوي ماركو (80 عاما) لكن فرستابن تدخل لضمان استمراره مع الفريق.
وقال فرستابن (26 عاما) ردا على سؤال قبل سباق جائزة أمريكا الكبرى في حلبة أوستن بولاية تكساس الليلة الماضية: "هذا كلام فارغ أطلقه أشخاص من خارج الفريق".
وأضاف فرستابن: "أعتقد أن الأجواء في الفريق جيدة جدا ويعرف كل شخص ما هو دوره، وبالطبع كانت الأجواء حزينة في العام الماضي عند وفاة (مؤسس الفريق) ديتريش (ماتيشيتس)، لكننا نحاول الحفاظ على هذا الإرث والاستمرار في المضي قدما".
وأردف السائق الهولندي: "كل شخص في الفريق حاليا له دور مهم جدا في هذا النجاح الذي حققناه ولهذا السبب ليس هناك تغييرات جديدة".
وكان ماركو صديقا مقربا من مواطنه ماتيشيتس ولعب دورا محوريا في ضم فرستابن للفريق ليصبح أصغر سائق سنا في فورمولا 1.
ومن جهة أخرى قال هورنر لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، إن ماركو "لا يزال يلعب دورا مهما جدا في الفريق وبالتأكيد لا توجد أي رغبة أو نية من جانبي أو من جانب أي شخص في الفريق لتغيير هذا الوضع".
ويستمر عقد فرستابن بطل المواسم الثلاثة الأخيرة مع رد بول حتى 2028.