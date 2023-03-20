ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يصعق إنتر ويحافظ على آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا
تغلب يوفنتوس على مضيفه إنتر ميلان 1 - صفر، يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وحافظ يوفنتوس على آماله الضئيلة في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعدما هز فيليب كوستيتش الشباك ليمنحه الفوز.
وسجل فيليب كوستيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 23.
وشهدت المباراة تعرض لاعب إنتر دانيلو دامبروزيو للطرد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وهو المصير ذاته الذي تعرض له لياندرو باريديس لاعب يوفنتوس في الدقيقة ذاتها.
الفوز رفع رصيد يوفنتوس، الذي خصمت محكمة كرة قدم إيطالية 15 نقطة منه في يناير كانون الثاني، إلى 41 نقطة من 27 مباراة.
ويتأخر يوفنتوس بست نقاط عن ميلان رابع الترتيب بعد خسارة حامل اللقب 3-1 أمام مضيفه أودينيزي أمس السبت.
ويأتي إنتر في المركز الثالث وله 50 نقطة بفارق 21 نقطة خلف نابولي المتصدر، كما يتأخر بنقطتين عن لاتسيو الذي قفز إلى المركز الثاني بفضل تغلبه 1-صفر على روما في قمة العاصمة الإيطالية.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: