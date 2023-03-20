ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يصعق إنتر ويحافظ على آمال التأهل لدوري أبطال أوروبا

الفوز رفع رصيد يوفنتوس، الذي خصمت محكمة كرة قدم إيطالية 15 نقطة منه في يناير كانون الثاني، إلى 41 نقطة من 27 مباراة.

ويتأخر يوفنتوس بست نقاط عن ميلان رابع الترتيب بعد خسارة حامل اللقب 3-1 أمام مضيفه أودينيزي أمس السبت.

ويأتي إنتر في المركز الثالث وله 50 نقطة بفارق 21 نقطة خلف نابولي المتصدر، كما يتأخر بنقطتين عن لاتسيو الذي قفز إلى المركز الثاني بفضل تغلبه 1-صفر على روما في قمة العاصمة الإيطالية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: