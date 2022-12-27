الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العربي ضد الأهلي في دوري يلو

يحل فريق أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً، اليوم الثلاثاء، على منافسه العربي في الجولة الرابعة عشرة لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالمملكة العربية السعودية.

وتقام أيضاً مواجهة في التوقيت ذاته بين الأخدود وضيفه الخلود كما يلعب جدة مع القيصومة في الجولة ذاتها.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة العربي ضد الأهلي في دوري يلو:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثالثة و20 دقيقة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (إدارة التعليم) بمنطقة عنيزة.

وتذاع المباراة عبر قناة KSA SPORTS 1 بصوت المعلق عبد المجيد الحربي.

ترتيب الفريقين

يحتل العربي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب الصدارة.

وحقق العربي 7 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمتين، وسجل 22 هدفاً واستقبل 15 هدفاً.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 19 نقطة من 10 مباريات وله 3 لقاءات مؤجلة.

وحقق الأهلي 5 انتصارات و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة، وسجل الأهلي 13 هدفاً واستقبل 6 أهداف.

أسلحة العربي

يسعى العربي لتحقيق الفوز لمواصلة تواجده في منطقة الصراع على قمة الدوري والعودة مجدداً للدوري السعودي بعد غياب طويل منذ 31 عاماً.

ويقود العربي المدرب التونسي محمد الكوكي، ويغيب عن صفوف الفريق إبراهيم النخلي ومحمد الشريمي بسبب الإصابة.

ويعتمد العربي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى متعب شراحيلي وأمامه الرباعي شيخ كومارا وندوي بريما وعبد الله الدوسري ومحمد ذيبان في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط ساندرو ومحمد الدوسري ووسام وهيب وعلى الأطراف إبراهيم الحربي وويلينغتون ويقود الهجوم فيوكس أبلاي.

أوراق الأهلي

يرفع الأهلي شعار البحث عن الفوز ولا بديل سواه من أجل إنهاء الدور الأول لدوري يلو في مقعد الصدارة أو الوصافة.

ويقود الأهلي المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الذي يتطلع لتحقيق فوز جديد بعد التغلب على هجر بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية.

ويغيب عن صفوف الأهلي لاعبه زياد الجهني الذي تأكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء هجر ويبتعد عن تدريبات الفريق 3 أسابيع.

ويعتمد الأهلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الربيعي وأمامه الرباعي فهد الحمد وطلال عبسي وعلي مجرشي وإبراهيم الزبيدي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط فرانك كوم وعلي الأسمري وسلمان المؤشر مع ثلاثي خط الهجوم هيثم عسيري ورياض بودبوز وعبد الله المقرن.

وقال عمرو أنور ، مدرب الاتحاد السعودي الأسبق ، لـ"إرم نيوز" إن الأهلي يقدم مستويات جيدة مع مدربه موسيماني ولكن الفترة القادمة ستكون حاسمة في إنهاء الدور الأول في الصدارة.

وأشار إلى أن الأهلي لديه عناصر مميزة خاصة بودبوز والمقرن، مؤكداً أن العربي يملك مدرباً جيداً وهو محمد الكوكي بجانب بعض العناصر من اللاعبين الأجانب التي تظهر بصورة طيبة.