موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في كلاسيكو النصر والأهلي

وتعرَّض رونالدو لكدمة قوية خلال مباراة الفريق مع بيرسبوليس الإيراني في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ورغم تحقيق النصر الفوز بهدفين، فإن ثمَّة مخاوفَ انتابتْ جمهور النصر حول جاهزية رونالدو الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للكلاسيكو.

وحسب الإعلامي السعودي وليد الفراج، فإن رونالدو بات جاهزًا للمباراة بشكل طبيعي.

وظهر رونالدو بعد المباراة وهو يرتدي أجهزة ضغط العضلات من أجل الاستشفاء سريعًا والاستعداد لمباراة الأهلي التي تشكل منعطفًا في منافسة الفريق على اللقب محلي.