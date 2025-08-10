قصة بدأت للتو.. مفاجأة حول علاقة لامين يامال ونيكي نيكول

كتب – نور الدين ميفراني

انتشرت مؤخرا أخبار العلاقة الجديدة التي تجمع الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، والمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول بعد الاحتفال المثير بعيد ميلاده الثامن عشر.

وكشف الصحفي خافي هويوس عن علاقتهما وقصة القبلة التي طبعتها على وجهه ونشرها اللاعب بنفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "الأمر لا يقتصر على أنهما تبادلا قبلة، بل منذ ذلك اليوم بدأ بينهما نوع من العلاقة".

وأكد الصحفي الإسباني خافي هويوس، أن العلاقة بينهما لم تصل لمستوى المواعدة العاطفية لكنها في البداية، وقال: "لماذا أقول نوعًا من العلاقة؟ لأنهما حتى الآن ليسا حبيبين رسميين، فما زال الوقت مبكرًا جدًّا. أشخاص مقرّبون منهما أبلغوني أنهما في مرحلة التعارف، وأن ثمَّة قصة قد بدأت بينهما. قد تتطور هذه العلاقة لاحقًا إلى ارتباط رسمي، لكن حاليًّا هما فقط يتعارفان. كلاهما متحمس".

والتزم لامين يامال الصمت ولم يؤكد أو ينفي العلاقة مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، التي لمحت فقط لوجودها دون تأكيدها.

وسببت العلاقة للثنائي العديد من التعليقات النارية، من بينها تعليق للمغنية الكوبية مالو تريفيغو، التي كتبت: "الآن عرفت لماذا قام بإلغاء متابعتي فجأة".

وما أثار الجدل أكثر هو الفيديو الذي نشره مؤخرًا رونالد أراوخو، نجم برشلونة، لزميله لامين يامال، حيث كان الأخير يستعرض بعض الملابس التي يرتديها.

لكن جمهورًا دقيق الملاحظة سرعان ما حوّل انتباهه إلى أمر آخر: صورة شاشة القفل في هاتف لامين.

وأثناء استعراض النجم الشاب في برشلونة لملابسه بأسلوب عفوي، ظهر لمحة من هاتفه تكشف ما يبدو أنها صورة للمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول كخلفية للشاشة.

هذا التفصيل البسيط أعاد إشعال التكهنات حول احتمال وجود علاقة بينهما.

ورغم أن أيًّا منهما لم يؤكد العلاقة علنًا، فإن هذه المعلومة الجديدة أقنعت الكثير من الجماهير بأن ما يجمعهما قد يتجاوز حدود الصداقة.

وارتبط لامين يامال ببضع فتيات في عام واحد من بينهنّ المؤثرة الشابة أليكيس باديلا، ثم الحسناء الروسية أليسا بتروسيان، وعارضة الأزياء الإيطالية آنا جيغنوسو والمؤثرة فاتي فاسكيز.