ما سر غضب أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان؟

كتب – نور الدين ميفراني

لا تمر العلاقة بين المغربي أشرف حكيمي وفريقه باريس سان جيرمان بمرحلة مثالية بعد أزمة تصريحاته الأخيرة بشأن الكرة الذهبية وحظوظ الفوز بها.

وقدم الدولي المغربي مستوى مميزا خلال موسم 2025/2024 بقميص النادي الفرنسي؛ إذ لعب 55 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 11 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة.

أخبار ذات علاقة تلقى هدية لا تُنسى.. قصة صورة الطفل الذي يتوسل إلى أشرف حكيمي (شاهد)

أخبار ذات علاقة أنقذ مبابي.. أشرف حكيمي يقدم لريال مدريد خدمة غالية

وحقّق حكيمي مع رفاقه خلال الموسم الماضي ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي، وهو ما جعله يدخل قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وخلال حوار مع قناة "كنال بلوس"، قال أشرف حكيمي: "عندما يُرشَّحني الناس لجائزة الكرة الذهبية، فهذا حلم لم أتخيله قط، إذا أتيحت لي فرصة الفوز بها، أعتقد أنني أستحقها أيضا".

وأضاف: "بعد الموسم التاريخي الذي قدمته، لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين سجلوا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، بينما الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمدافع، يعتقد الناس أنني مهاجم أو لاعب وسط، ولكن لا، أنا ألعب في خط مكون من أربعة لاعبين، وعليّ أن أفكر في الدفاع".

أخبار ذات علاقة بالأرقام.. هل تفوق أشرف حكيمي على أفضل نسخة لروبرتو كارلوس؟

وأغضبت هذه التصريحات إدارة باريس سان جيرمان التي تدعم فوز زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي للفوز بالجائزة، وتعتقد أن تشتيت الأصوات قد يحرم الفريق ونجمه منها كما حدث للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في 2024، حين خسر الكرة الذهبية لصالح الإسباني رودري، نجم مانشستر سيتي.

وحاولت الإدارة حذف تصريح النجم المغربي من القناة لكنها لم تتمكن، وأحدثت أزمة مع اللاعب الذي لم يعجبه تصرف إدارة فريقه غير الموفق.

ويعتقد حكيمي أن تصريحاته لا تسئ لزميله عثمان ديمبيلي وحظوظه وأنه فقط أجاب عن سؤال يخصه وعبّر عن رأيه.