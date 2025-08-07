الكمبيوتر العملاق يصدم محمد صلاح

كتب: نور الدين ميفراني

يستعد المصري محمد صلاح لبداية موسم جديد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي للدفاع عن اللقب، وعن جائزة أفضل هداف التي تُوّج بها الموسم الماضي.

ويرغب النجم المصري في الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لفك الشراكة في صدارة أكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة في المسمَّى الجديد للدوري منذ موسم 1992-1993.

ويحتل محمد وصلاح، والفرنسي تيري هنري، صدارة ترتيب المتوجين برصيد 4 مرات مقابل 3 مرات لهاري كين وآلان شيرر.

وتُوج محمد صلاح بالجائزة، الموسم الماضي، برصيد 29 هدفاً، مقابل 23 هدفاً لألكسندر إيزاك، و22 هدفاً لإيرلينغ هالاند.

وتوقع الكومبيوتر العملاق الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 وصدم النجم المصري في مسعاه نحو الجائزة.

وتوقع الكومبيوتر العملاق فوز النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة كبيرة 64،9 %.

وكان هالاند قد تُوّج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في 3 مواسم لعبها فقط برفقة مانشستر سيتي.

واحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الثاني بنسبة 11 % فقط، وبفارق كبير عن هالاند، فيما احتل السويدي فيكتور غيوكيرس الوافد الجديد للعب مع آرسنال المركز الثالث بنسبة 4،9 %.