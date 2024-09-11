أول تصريح من رئيس الأهلي السعودي حول صفقة فينيسيوس جونيور

تحدث خالد العيسى رئيس النادي الأهلي السعودي، لأول مرة، حول الصفقة الضخمة التي كان ينوي القيام بها، بضم فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد إلى قلعة "الراقي".

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي حصل على عرض سعودي، بإجمالي رواتب يتجاوز مليار يورو، من النادي الأهلي السعودي.

واتخذ فينيسيوس جونيور قرارًا بالانتظار حتى نهاية الموسم، بشأن تحديد مستقبله مع النادي الإسباني بعد العرض السعودي الضخم الذي تلقاه أخيرًا.

وقال العيسى في تصريحات تليفزيونية: "كان يجب علينا تعويض رحيل ماكسيمين، بلاعب كبير يحدث الفارق".

وأضاف: ""تفاوضنا مع اسم كبير جدًا لتعويض ماكسيمين وهو فينيسيوس جونيور".

وكشف العيسى أن ناديه تفاوض مع لاعب كبير آخر غير فيني، دون أن يكشف هوية هذا اللاعب".

ووجه العيسى رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "في الشتاء سنضم جناحًا كبيرًا، سيتخطى طموحاتهم".

وسبق أن ارتبط اسم فينيسيوس جونيور بالانتقال إلى السعودية بشكل متكرر هذا الصيف بقيمة 500 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت محتملة قد يصل مجموعها إلى مليار يورو خلال 5 سنوات.

ومن المقرر أن تنظم السعودية كأس العالم في عام 2034، وذكرت تقارير أن وزارة السياحة تواصلت مع فريق فينيسيوس جونيور بشأن إمكانية الاستعانة به للترويج للبطولة.