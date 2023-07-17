بيكهام ينجو من الانزلاق خلال حفل تقديم ميسي (فيديو)

وسيرتدي ميسي، صاحب الـ36 عامًا، القميص رقم 10 مع إنتر ميامي، وقال في مقطع الفيديو: "نعم يا شباب أنا هنا في إنتر ميامي".

وبحسب صحيفة "غارديان"، سيحصل ميسي على راتب سنوي بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار، وحصة في النادي، وكذلك نسبة من أرباح الدوري الأمريكي من أديداس وأبل.

وفضّل ميسي إنتر ميامي على الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي ستكون يوم 21 يوليو المقبل.

وسيلعب ميسي لأول مرة خارج قارة أوروبا منذ انضمامه لأكاديمية برشلونة بعمر 13 عاما قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي.



وسجل ميسي 32 هدفا وصنع 35 في 75 مباراة في موسمين مع باريس سان جيرمان، في حين سجل لبرشلونة 672 هدفا وصنع 303 أهداف في 778 مباراة مع برشلونة.