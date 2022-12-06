مشجع مغربي يبكي فرحا بعد إنجاز منتخب بلاده التاريخي (فيديو)
لفت مشجع مغربي الانتباه بعدما انخرط في نوبة بكاء عقب تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم على حساب إسبانيا.
واكتظ إستاد المدينة التعليمية بالمشجعين المغارية المتحمسين لمؤازرة منتخب بلادهم أمام إسبانيا بطلة العام عام 2010 في مباراة ثمن النهائي الحاسمة.
ومع تفوق المغرب بركلات الترجيح وسط تألق لافت للحارس ياسين بونو دخل المشجع في نوبة بكاء فرحا بتأهل منتخب بلاده إلى ربع النهائي.
وأصبح المغرب أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.
وانتصر المغرب 3-صفر في ركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين دون أهداف بعد وقت إضافي في إستاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضا أول فريق أفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.
وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس الإسباني أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم.
وخلال 90 دقيقة ثم الوقت الإضافي، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول لكنها فشلت في صنع فرص حقيقية أمام الدفاع المغربي الصلب.
ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا.