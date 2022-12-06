مشجع مغربي يبكي فرحا بعد إنجاز منتخب بلاده التاريخي (فيديو)

وأصبح المغرب أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وانتصر المغرب 3-صفر في ركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين دون أهداف بعد وقت إضافي في إستاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضا أول فريق أفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.